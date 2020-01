Gerichtliches Kurzprogramm

Prozess gegen Altenpfleger: Angeklagter nur bedingt verhandlungsfähig

+ Der Angeklagte schweigt seit Beginn der Verhandlung im Oktober vergangenen Jahres. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Alle warteten, doch zunächst kam niemand: Der Prozess gegen einen 39-jährigen Altenpfleger, der zwei Heimbewohnerinnen ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt haben und sie so in Lebensgefahr gebracht haben soll, begann am Mittwoch mit mehr als einer Stunde Verspätung. Der schlechte Gesundheitszustand des Angeklagten war die Ursache – und der könnte sich auf den restlichen Prozess am Bremer Landgericht auswirken.