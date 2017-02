80-Jährige soll Bekannte mit Vase und Messer getötet haben

Bremen - Von Steffen Koller. Drei trinken, eine stirbt: Seit Dienstag muss sich eine 80-jährige Frau wegen Totschlags vor dem Landgericht Bremen verantworten. Sie soll nach einem Trinkgelage ihre Nachbarin (63) mit einer Vase geschlagen und danach vier Mal mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben. Das Opfer starb kurz darauf.

Zu Prozessauftakt schwieg die Seniorin. Ihr drohen bei einer Verurteilung mindestens fünf Jahre Haft.

Sie lächelt und betritt mit kurzen, vorsichtigen Schritten den Sitzungssaal 231 des Bremer Landgerichts. Um ihren Hals trägt die Seniorin einen roten Schal, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe komplettieren das Erscheinungsbild der 80-Jährigen, von der man kaum glauben mag, dass „sie einen Menschen getötet hat, ohne Mörderin zu sein“, wie es Staatsanwalt Björn Krebs in der Anklageschrift kurze Zeit später formuliert. Sie winkt Menschen im Zuschauerraum zu, begrüßt ihre Dolmetscherin und setzt sich schweigend auf die Anklagebank.

Motiv unklar

Während Blicke der Frau musternd durch die Reihen der Zuschauer schweifen, schildert Staatsanwalt Krebs, was am Abend des 27. August 2016 in einem Mehrparteienhaus an der Antwerpener Straße in Huchting passiert sein soll.

Demnach hatte sich die Angeklagte mit dem späteren Opfer und einem weiteren Gast in ihrer Wohnung getroffen und Wodka getrunken. Gegen 19 Uhr sei es dann zum Streit gekommen. Was der Auslöser der vermeintlichen Auseinandersetzung war, bei der die Frau ihrer 63-jährigen Nachbarin zunächst mehrfach mit einer Vase auf den Kopf geschlagen haben soll, ist bis jetzt genauso unklar wie das Motiv für die darauffolgenden Messerstiche gegen Kopf, Hals und Rücken des Opfers. Ein Stich traf die 63-Jährige am Unterkiefer, durchbohrte die Zunge und verletzte die Mundhöhle, kurz darauf war sie tot.

„Ich habe überhaupt keine Erklärung“

Warum es zur brutalen Tat kam, beschäftigt nicht nur das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Helmut Kellermann, auch der Sohn (36) will endlich Antworten, wie er als Zeuge zu verstehen gibt. Zwar seien die Alkoholprobleme seiner Mutter „nie ein Geheimnis gewesen“, doch warum die 63-Jährige sterben musste, wisse auch er nicht: „Ich habe überhaupt keine Erklärung. Bis heute habe ich keine Antwort auf diese Frage“, sagt er unter Tränen. Das einzige was seine Familie nun machen könne, sei zusammenzuhalten. Die Angeklagte habe er „vielleicht drei, vier Mal in seinem Leben gesehen“, berichtet er weiter. Ansonsten habe er in den Wochen vor der Tat nichts Auffälliges festgestellt.

Ein Zeuge (57), der für Aufklärung hätte sorgen können, war dem Gericht keine sonderlich große Hilfe. Er soll am Tatabend der Dritte im Bunde gewesen sein, doch an einen Streit, geschweige denn an Schläge oder Stiche konnte er sich heute nicht mehr erinnern. Zwar habe er zusammen mit den Frauen „ein paar Gläschen Wodka“ getrunken, und eigentlich schaffe er eine bis eineinhalb Flaschen am Tag, doch „so betrunken wie an diesem Tag war ich noch nie“, erinnert sich der 57-Jährige, der eingeschlafen sein will. Auch er galt kurz als verdächtig, wurde später aber freigelassen.

Die Beweisaufnahme wird am Donnerstag, 23. Februar, fortgesetzt. Da die Angeklagte, die seit der mutmaßlichen Tat in Untersuchungshaft sitzt, aufgrund ihres Alters dem Prozess nur schwer folgen könne, wird pro Tag maximal vier Stunden verhandelt.

Bis Mai sind insgesamt elf weitere Verhandlungstage geplant.