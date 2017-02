Eine Mitarbeiterin des Museums schaut sich Zeichnungen, nach dem die Skulptur "Die Stehende mit Zopf" (l.) entstanden ist, in der Ausstellung "Der Bildhauer denkt!" an.

Bremen – Ein nackter Bogenschütze, ein Frauenakt, ein Kriegerdenkmal - der Bildhauer Gerhard Marcks (1889-1981) hat seine Plastiken nie direkt nach dem Modell geschaffen. Vorausgingen vielmehr Tausende von Zeichnungen, von denen mehr als 13 000 erhalten sind.

Die am Sonntag (12. Februar) beginnende Ausstellung "Der Bildhauer denkt! Zeichnungen von Gerhard Marcks" inszeniert vor gelbgrünen Wänden 100 Skizzen und 40 Skulpturen. "Das ist ein neuer Blick auf den Künstler", sagte Museumsdirektor Arie Hartog am Donnerstag in Bremen.

Wie der französische Bildhauer Rodin habe auch Marcks seine Modelle durchs Atelier laufen lassen und zwischendurch "Stopp" gerufen, um sie dann in einer bestimmten Pose zu zeichnen. Auf den Bildern stehen die Modelle mal übermütig da, dann sitzen sie, den Kopf in die Hand gestützt. Marcks experimentierte dabei mit den unterschiedlichsten Perspektiven. Erst danach, auf der Basis dieser Zeichnungen, habe er mit seinen weit abstrakteren Bronzen begonnen.

Besucher können diese Arbeitsschritte in sechs Themenräumen studieren. Sie erfahren, dass Marcks die Studien von stehenden Frauen, liegenden Männern, Gewändern, Tieren und Architektur in seinem Atelier fein säuberlich sortiert in Schubladen verwahrte, um sie später jederzeit als Vorlage benutzen zu können: Blätter, die nach Angaben von Museumsdirektor Hartog so noch nie ausgestellt waren.

Im eben modernisierten Bildhauermuseum treten diese Vorzeichnungen jetzt in einen Dialog mit Bronzen wie der nackten "Tänzerin" von 1931 mit dem geschwungenen Rücken und den gekreuzten Beinen und dem Jüngling "Ragazzo" von 1935.

"Marcks war ein Besessener, der sich seine Formen erkämpft hat", sagt Hartog. Tag für Tag habe der Künstler erst vier Stunden gezeichnet, dann an seinen Skulpturen gearbeitet und abends Briefe an Künstlerfreunde geschrieben.

Eine Ausnahme inmitten der fast spröden, auf wenige Striche konzentrierten Zeichenkunst bildet die Werkphase am Anfang der 50er Jahre. Damals ließ sich Marcks von seinem Künstlerkollegen Pablo Picasso inspirieren. Wie eine Karikatur wirken die Skizzen und Holzschnitte einer Flamenco-Tänzerin, die sich zu der Musik eines Gitarrenspielers dreht.

Viele der etwa 85 000 Zeichnungen wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bombentreffer vernichtet. 13 000 Blätter verwahrt das Gerhard-Marcks-Haus. Als diese Zeichnungen jetzt für den online-Katalog digitalisiert wurden, war das die Initialzündung für die aktuelle Ausstellung. dpa