Musical „Boygroup“ begeistert Publikum auf dem Theaterschiff

Bremen - Von Martin Kowalewski. Mit verträumtem Gesicht geht Ebi (Michael Chadim) über die Bühne des Theaterschiffs, während er „Eye in the sky“ singt. Seine drei Kollegen bewegen sich dazu wie eine Boygroup – und das sind sie auch. Die vier sind die „Smalltownboys“. Der 80er-Klassiker von „The Alan Parsons Project“ kommt im Boygroup-Format.

Das ist ungewohnt, bekommt aber einen tosenden Szenenapplaus vom eher etwas älteren Premierenpublikum, das am Donnerstagabend im großen Saal des Theaterschiffs das 80er-Jahre-Musicals „Boygroup – Die Smalltownboys“ sieht, das Michael Fajgel geschrieben und inszeniert hat.

Die „Smalltownboys“ wissen genau, wie sich die Idole weiblicher Teenager bewegen sollten. Die Mädchenhelden sind aber mittlerweile schon reife Männer. Ihre guten Zeiten waren die 80er. Doch nun hat Max (Mark Derichs) ein Angebot erhalten. Die Boygroup soll Gegenstand der Fernsehdokumentation „Helden der 80er – 25 Jahre später“ werden.

Die anderen „Jungs von gestern“ sind nur schwer zu begeistern, außer dem jugendlich gebliebenen Ebi, der nochmal richtig an Frauen kommen will und sogar vorschlägt, die Band in „Girl’s best friend“ umzubenennen. Er berichtet von einem Traum: „Da flogen Höschen und Teddys auf die Bühne.“

Doch es sieht zunächst nicht gut aus. Alte Konflikte schlummern, zunächst eher harmlos: Ebi schnappte Ingo (Thomas Wißmann) einst die schöne Petra weg, die in der 13. Klasse noch eine Zahnspange trug. Dabei hatte sich Ingo, dem Wißmann auch fürs reifere Alter geschickt die Aura eines Riesenbabys verleiht, schon so gute Sprüche bereitgelegt, um mit Petra anzubandeln. Darunter: „Du bist so heiß. Du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein.“ Nun ja.

Er fragt sich, was Petra wohl heute so macht. Dann stimmt er „Don’t you“ von den „Simple Minds“ an. Er singt mit Stolz und bewegt seine Arme selbstbewusst. Der Vorhang geht auf. Ein Film zeigt, was Petra gerade durchmacht. Ihr Mund steht weit offen, ihr Gebiss gut zu sehen. Ein Zahnarzt macht sich an ihren Zähnen zu schaffen.

Wirklich putzig wirkt Pianistin Alexandra (Larissa Scherschel), die nur Ukrainisch spricht, aber immer wieder richtigstellt, am Konservatorium und nicht am Krematorium studiert zu haben.

Wer die 80er mag, wird auch das Stück mögen. Das Ensemble kann einfach singen und legt viel Ausdruck in die Hits von damals, darunter Klassiker von „Soft Cell“, Phil Collins, „Tears for Fears“ und „Supertramp“. Das Publikum auf dem Schiff ist begeistert. Kai Faouzi (68) aus Worpswede sagt: „Das sind echt Profis. Einfach toll!“

Das Stück „Boygroup“ läuft zunächst bis Januar 2019 auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.