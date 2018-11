„Aladin“-Insolvenz: Betreiber machen „Stubu“ und heißen Sommer als Gründe aus

Betrieb bis Ende Januar gesichert

Das „Aladin": Insolvenzverwalter und Betreiber suchen nach einer Lösung für den Fortbestand der Kult-Disco.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Am Montagabend drang die Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Betreibergesellschaft der Disco und Veranstaltungsstätte „Aladin Music Hall“, die ElWeGe Gmbh, steckt in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Neu ist: Das „Aladin“ erfreut sich einer guten Nachfrage.