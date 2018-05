Haus der Wissenschaft zeigt Makrofotografien

Bremen - „Meeresforschung anders sehen“ – darum geht es seit Freitag in einer kleinen Ausstellung, die das Haus der Wissenschaft (Sandstraße) bis zum 26. Juni zeigt. Im Fokus der Foto-Schau steht das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum) an der Bremer Universität.

Der Bremer Fotograf Tristan Vankann („Fotoetage“) nähert sich der Arbeit der Meeresforscher gewissermaßen über einen kleinen Umweg. An Bord von Forschungsschiffen sammeln die Wissenschaftler auf Expeditionen Daten und Bildmaterial. Dabei setzen sie spezielle Instrumente und Apparate ein – wie beispielsweise Tauchroboter und Meeresbodenbohrgeräte. All diese Instrumente und Gerätschaften, die diese Forschungsarbeit erst möglich machen, stehen eher selten selbst im Blickfeld.

Genau sie aber hat Vankann in den Fokus seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Meeresforschung gerückt. All die Utensilien, die Arbeitsmaterialien, die Infrastruktur boten die Motive für Vankanns Makroaufnahmen – und nicht zuletzt natürlich die Labore und Werkstätten.

Durch die Vergrößerung ergeben sich teils spektakuläre Verfremdungseffekte. Der eigentliche Zweck der Geräte spielt nicht die Hauptrolle auf diesen Bildern, sie werden dem Forschungsalltag und -zusammenhang gleichsam entrissen. Eine gewisse Forschungs-Faszination vermitteln sie dennoch.

Vankann, 1969 in Köln geboren, arbeitet seit vielen Jahren in Bremen. Hier hat er in den 90er Jahren auch studiert – Foto- und Grafik-Design an der Hochschule für Künste. Später arbeitete er als Pressefotograf, bevor er zu den Gründern der „Fotoetage“ gehörte. - kuz