Bremen: Genuss-Abenteuer in sechs Messehallen

Von: Jörg Esser

Trockenfleisch in vier Geschmacksrichtungen serviert Steffen Göhrs von NB Trockenfleisch. © Esser

Vom 4. bis 6. November finden in den Hallen auf der Bürgerweide gleich drei Publikumsmessen statt: „Reiselust“, „Fisch & Feines“ samt Craft-Beer-Event sowie „Caravan“.

Bremen – Drei Messen, sechs Hallen, etwas mehr als 400 Aussteller an drei Tagen – von Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, steht das Trio „Reiselust“, „Fisch & Feines“ und „Caravan“ im Messezentrum auf der Bürgerweide auf dem Programm – und in diesem Jahr wieder ohne Corona-Auflagen. Der Dreierpack wird von den Veranstaltern als kleines Abenteuer angepriesen. Schließlich gibt es unbekannte Geschmacksgefilde, neue Urlaubsmöglichkeiten und luxuriöse Reisemöglichkeiten zu entdecken.

Corona habe die Reisebranche schwer getroffen, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin Publikumsmessen bei der Messe Bremen. Doch jetzt sei wieder Aufwind spürbar. Für 2023 werde ein Ergebnis erwartet, dass mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 vergleichbar sei. Das wirkt sich auf die „Reiselust“ aus. 163 Aussteller rühren für ihre jeweilige Urlaubsregion die Werbetrommel. Das Gros kommt aus dem deutschsprachigen Raum. „Deutschland bleibt das Topreiseland der Deutschen“, sagt Renken. Laut Statistik sind Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die beliebtesten innerdeutschen Ziele im Länder-Ranking.

Noch etwas sagt die Statistik: Der Haupturlaub der Bundesbürger dauert im Schnitt 12,2 Tage. Und als Hauptmotivation eines Urlaubstrips habe „Abstand vom Alltag“ jetzt „Sonne und Strand“ abgelöst. Davon profitieren Schweden, Norwegen und Co.. Erstmals auf der Bremer Messe werde ein Special „Skandinavienwelt“ präsentiert. Partnerland der „Reiselust“ sind in diesem Jahr die Vereinigten Staaten. „Die USA erfahren derzeit einen regelrechten Boom“, sagt Timo Kohlenberg, Geschäftsführer des Reiseveranstalters „America Unlimited“. Er berichtet von einem Buchungsplus von 30 Prozent. Neben Florida und Kalifornien eroberten nach und nach Michigan, Oregon und Oklahoma den Markt. Auch die Touristik-Branche leidet derweil unter Fachkräftemangel. Darum sind für den Messe-Freitag „Aktionen zur Nachwuchsgewinnung“ geplant. „Wir buhlen mit guten Argumenten um junge Menschen“, sagt Anke Budde, Vizepräsidentin des Bundesverbands der Allianz selbstständiger Reiseunternehmen.

„Wir buhlen um junge Menschen“

Weiter geht es zur „Fisch & Feines“. Hier sind 167 Aussteller angemeldet. Die Besucher erwarten unter anderem Kaffee-Shows, Gewürzseminare und am Sonntag Fischauktionen um 11, 13 und 15 Uhr. Sebastian Gregorius, der letzte von der Stadt Bremerhaven vereidigte Auktionator, schwingt den Hammer und bringt frischen Nordseefisch unters Volk. Ihre Premiere auf der Genussmesse feiern unter anderem die Unternehmen „Northern Biltong“ (NB Trockenfleisch) aus Cloppenburg und „Microgreens“. „Northern Biltong“ hat Trockenfleisch aus extensiver Weidehaltung in vier Varianten im Angebot. Sehr beliebt sei die „deutsche Gewürzvariante“ mit Knoblauch und Rosmarin.

„Micorgreens“ vertreibt Junggemüse, genauer gesagt junge, essbare Keimpflanzen, die in nur wenigen Tagen zu Hause auf der Fensterbank angebaut werden können.

Als „Schloss auf Rädern“ gilt das Reisemobil Concorde Centurion 910 LI, das ab 479 000 Euro zu haben ist. Dagegen ist der „T@B“, die „Knutschkugel“ aus dem Hause Tabbert zum Preis ab 12 780 Euro, vor der sich Eric Kastening-Richter (Wohnwagen Ullrich, Bremen-Hastedt) und Klaudia Kohl platziert haben, ein Schnäppchen und zugleich ein Kultmobil. © Esser

25 Brauereien beim Craft-Beer-Event in Halle 3

In die „Fisch & Feines“ ist erneut ein Craft-Beer-Event integriert. Dabei sind 25 Anbieter und 35 Bierstile. Erstmals aufgebaut wird ein Gemeinschaftsstand dreier niederländischer Brauereien.

Die Caravaning-Branche habe 2021 das drittbeste Ergebnis der Geschichte eingefahren. Und in den ersten neun Monaten dieses Jahres seien bislang rund 78 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, darunter 57 000 Reisemobile und 21 000 Caravans, so Klaudia Kohl, Abteilungsleiterin Verbrauchermesse der Deutschen Messe Hannover, die bei der „Caravan“ in Bremen Regie führt. Auf der Messe sind 75 Aussteller dabei, die unter anderem rollende Luxusmobile präsentieren.

Drei Messen, ein Preis

Das Messetrio „Fisch & Feines“ (Halle 1 bis 3), „Reiselust“ (Halle 4) und „Caravan“ (Halle 5 und 6) hat von Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Craft-Beer-Event in Halle 3 Freitag von 12 bis 22, Sonnabend von 10 bis 22 und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für alle drei Messen zusammen im Online-Vorverkauf unter „www.messetrio.de“ elf Euro, an der Tageskasse 13 Euro.