Genossenschaft braucht über 1,3 Millionen Euro, um Kultkneipe zu retten

Von: Andree Wächter

Eckkneipen sind aus der Mode. In Bremen versucht eine Genossenschaft das Horner Eck zu retten. Deadline ist Ende des Jahres.

Bremen – Die Bremer Kultkneipe Horner Eck braucht bis Jahresende viel Geld. Konkret benötigt die Genossenschaft über 1,3 Millionen Euro, denn sie wollen das Haus samt Anbau kaufen. Das Vorkaufsrecht endet dann. Aktuell läuft im Horner Eck eine Plastiktütenausstellung. Die Genossen wollen das Horner Eck an der Friesenstraße 95 übernehmen, bevor ein Finanzinvestor zugreift. Es sollen Kneipe, Kultur und Wohnen unter einem Dach vereint bleiben und noch ausgebaut werden.

Bereits 2019 gründeten Männer und Frauen eine Genossenschaft, um den Kneipenbetrieb aufrechtzuerhalten. Zuvor gab nach 35 Jahren Gastwirt Enno Barfs die Kneipe auf. Nun musste eine zweite Genossenschaft gegründet werden, weil Genossenschaften an ihren Gründungszweck gebunden sind. Meint: Ein Hauskauf war damals in der ersten Genossenschaft nicht eingeplant. Aktuell sind Energiegenossenschaften in aller Munde.

Und diese neue, zweite Genossenschaft hat ein dickes Brett zu bohren. Um das Haus kaufen zu können, brauchen sie über 1,3 Millionen Euro. Die Summe lässt ist grob in zwei Bereiche aufteilen: Kaufpreis (zirka 700.000 Euro) und Sanierung (über 500.000 Euro). Dazu kommt noch ein kleiner Posten mit den üblichen Nebenkosten bei einem Hauskauf.

Die Finanzierung basiert auf drei Säulen: Bankkredit, Direktkredit und Verkauf von Genossenschaftsanteilen. Über eine eingerichtete Homepage können Unterstützer Anteile erwerben. Wer einen Direktkredit ab 1000 Euro geben möchte, ist ebenfalls auf der Seite richtig. Die fehlende Summe muss dann über einen Bankkredit aufgenommen werden.

Elard Lukaczik, Vorstand der Genossenschaft in der Kneipe „Horner Eck“ steht hinterm Tresen. Eine weitere Genossenschaft will das Haus samt Kneipe kaufen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Genossenschaft hat klare Vorstellung, wie das Haus nach einem möglichen Kauf aussehen soll. Neben der Kneipe sollen die Wohnungen über dem Horner Eck weiterhin als günstiger Wohnraum angeboten werden. Die Mieten aus den Wohnungen und der Kneipe wären die Einnahmequelle, um die Kredite zu bedienen.

Mit der Sanierung soll auch der Zuschnitt verändert werden. Auf der Homepage heißt es dazu: „Uns schwebt vor, dass das Horner Eck als Kneipe und Ort für Kunst und Kultur nicht nur den bisherigen Kneipenraum nutzen kann, sondern auch den Anbau. Der zurzeit als Lagerraum genutzte Raum, könnte als Veranstaltungsort oder Ausstellungsraum genutzt werden.“ Zur Sanierung schreiben die Genossen: „Das Horner Eckhaus ist ein wenig in die Jahre gekommen. Wir wollen deshalb durch energetische Sanierungsmaßnahmen helfen, den Verbrauch und die Kosten dauerhaft zu senken.“