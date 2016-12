„wein.heimat“ setzt ausschließlich auf Produkte junger Winzer

Im Lloydhof

+ © Nina Seegers Katharina Borgmann hat im Lloydhof eine unkonventionelle Weinhandlung eröffnet. Sie verkauft in ihrer „wein.heimat“ ausschließlich deutsche Weine von junen Winzern. © Nina Seegers

Bremen - Von Nina Seegers. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nach einer Weile braucht er einen Drink.“ Dieser Spruch von Woody Allen steht auf einer kleinen Tafel, vor der Eingangstür der „wein.heimat“. Im Lloydhof in der Innenstadt hat Katharina Borgmann diese eher unkonventionelle Weinhandlung eröffnet. Das Konzept: Borgmann verkauft ausschließlich deutsche Weine von jungen Winzern.

Über einer kleinen Sitzecke mit einem quietschgelben Polstersessel schmücken gerahmte Fotos von jungen Winzern die Wände. Weine mit besonders hübschen Etiketten und außergewöhnlichen Namen sind in den zu Weinregalen umfunktionierten Europaletten ausgestellt. Katharina Borgmann steht hinter ihrem selbstgebauten Verkaufstresen und berät eine Kundin beim Weinkauf. „Dieser Wein hat einen ganz besonderen Schmelz, der sich im ganzen Mund ausbreitet” , sagt die Geschäftsinhaberin und reicht der Kundin einen Schluck zum Probieren.

Borgmann hat eine herzliche und offene Art. Sie will Berührungsängste zwischen dem vermeintlichen „Elite”-Getränk Wein und ihren Kunden abbauen. „Man muss nicht studiert haben, um einen guten Wein zu erkennen”, scherzt sie. Die 32-Jährige richtet sich also nicht nur an abgeklärte Weinkenner, sondern ausdrücklich auch an ein jüngeres Publikum, das Lust hat, sich mit gutem, regionalem Wein zu beschäftigen.

Sie spricht vom „Generationswechsel auf beiden Seiten der Weinflasche”. So stammen sämtliche Weine, die Borgmann verkauft, ausschließlich von jungen Winzern unter 35 Jahre. „Läuft“, „Fleißiges Ließchen“, „Der Wilde“, „Glaube, Liebe Hoffnung“, Lila Wolken“, „Lady- und Männermischung” und „Prickelnder Moment“ oder „Bock auf Riesling“ steht auf den Etiketten.

Aber auch klassische Weine, die nur ein kleines Facelifting bekommen haben, hat Borgmann mit in ihr Sortiment aufgenommen. „Ich persönlich bin ein großer Rieslingfreund und mag zum Beispiel den Wein von Jason Groebe vom ,Weingut Bergkloster‘ total gerne”, verrät sie.

Neben ein paar besonderen Sorten Korn, Likör und Wodka führt Borgmann unter dem Motto „nach mir die Ginflut” ausgewählte Sorten Gin. Ganz neu und quasi noch ein Geheimtipp ist der sogenannte „Weissbrand”. Borgmann: „Hierfür haben vier Jungs aus Hamburg Riesling zu Schnaps gebrannt und wie beim Gin mit ausgewählten Bio-Botanicals wie Gewürzen, Früchten und Kräutern verfeinert.”

Dieses Verfahren haben sich die Erfinder sogar patentieren lassen, weil es das so vorher noch nicht gab. Borgmann gelangte über Umwege zum Weinhandel. Und ihre Beweggründe, die „wein.heimat” zu eröffnen, könnten simpler nicht sein. „Ich trinke nun mal sehr gerne Wein”, sagt sie lachend.

Eines Tages kündigte sie ihren Job als Online- Marketing-Managerin und machte sich mit Unterstützung ihres Freundes selbstständig. Das Feedback der Kunden fällt bislang durchweg positiv aus. „Die Ladenmiete hier mitten in der Innenstadt kann ich mir nur leisten, weil die Weinhandlung Teil des ,Citylab’ ist”, sagt sie und ergänzt: „Das wissen viele nicht, weil ich einen eigenen Eingang habe.”

Das „Citylab“ im Lloydhof ist ein Zwischennutzungsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Weil das Projekt zeitlich begrenzt ist, brauchen die jungen Geschäftsinhaber nur eine schmale Miete für ihre Ladenfläche zu bezahlen.