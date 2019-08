Gemütlich mit Gänsehaut

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eurovision-Song-Contest-Star Michael Schulte ist begeistert von den mehreren tausend Fans vor der Hügelbühne auf dem Festival „Summer Sounds“ in den Neustadtwallanlagen. „Oh, Bremen! Ihr seid so wunderschön! Macht mal richtig Lärm“, ruft er. Die Zuschauer ziehen mit. Ansonsten genossen die nach Veranstalterschätzung etwa 20 000 Besucher das Festival eher ruhig.

Schulte ist zu Scherzen aufgelegt. Kurz nach seiner Geburt 1990 habe er zwei Träume gehabt. „Ich habe mir vorgestellt, wie geil es wäre, am 10. August 2019 in Bremen auf dieser Bühne zu stehen“, sagt er. „Der zweite Gedanke war, wie toll es wäre, wenn die geschätzt 2,45 Millionen Zuschauer vor der Bühne einmal in die Hocke gehen und auf mein Kommando richtig Party machen mit Flickflack und allem Möglichen.“ Das machen fast alle Besucher vor der Bühne mit – und sie geraten zu „End of my days“ gehörig in Stimmung.

Schulte tanzt wild, stellt sich mit der Akustikgitarre in der Hand vor seinem Gitarristen auf, als wolle er einen Battle. Etwas verträumt und bardenhaft singt er dagegen die ruhigen Balladen. Sein ESC-Hit „You let me walk alone“ schafft Gänsehautstimmung. Die Show stimmt. „Er hat einfach alles gegeben“, sagt Jessica (24) aus Bremen.

Zuvor haben die Jazz-Hiphopper von „Nimmersatt“ für knackige Grooves gesorgt. Der vollmundige Sound bekommt ein besonders kräftiges Fundament durch Joanna Jablonski am Sousaphon. Auf die nach einem kurzen Schauer am Nachmittag hervorgetretene Sonne können die Hiphopper gut reagieren: „Wenn die ersten Sonnenstrahlen unsere Gassen erfassen, möchte ich das Geld aus allen Kassen verprassen.“

Auf der Bühne „Sommerlust“ treten nur Bremer Bands auf. Das war nicht geplant, sondern ein Zufall, sagt André Stuckenbrok (47) vom Verein „Wanderlust“, der das Programm präsentiert. Das Konzert der Band „Urban Noise Discount“, die seit 20 Jahren besteht und eine Mischung aus Indie-Pop, Noise und Punk macht, lockt etwa 100 Zuschauer an. Walter (62) aus Bremen gefällt‘s. „In einem Zelt auf der ,Breminale‘ hätte die Stimmung gekocht. Dafür hat man hier eine entspannte und einfach gemütliche Stimmung, so typisch Neustadt“, sagt er.

Auf der Campusbühne haben die DJs das Sagen. Um die kümmert sich Stagemanagerin Kira Sackmann (25) aus Bremen. „Manchmal muss ich den Leuten die Aufregung nehmen, entspannt sein und ihnen was Nettes sagen.“ Neben der Bühne stehen Fahrräder. Hier strampeln Kinder und Erwachsene, um Strom für die Lichtanlage beizusteuern. Strom sparen, Müll vermeiden: „Wir versuchen, ein Labor für Nachhaltigkeit zu sein“, sagt Festivalorganisatorin Astrid Verena Dietze (51). So gibt es Mehrweg- statt Einweggeschirr. Das Areal bleibt dadurch erstaunlich sauber.

