Gemischte Besatzung auf dem Seefahrtshof in Bremen-Grohn

Von: Thomas Kuzaj

Auf dem Seefahrtshof in Grohn im Bremer Norden gibt es 24 Drei- und zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen. © Klaus Fittschen/MEDIA Pictures

Bremen – „Die Schaffermahlzeit ist die Bühne von Haus Seefahrt.“ So formuliert es Henry Lamotte, Verwaltender Vorsteher der Stiftung Haus Seefahrt, die in Grohn im Bremer Norden den Seefahrtshof besitzt. Am Freitag, 10. Februar, herrscht wieder Hochbetrieb auf der Bühne – in der Oberen Rathaushalle feiern 300 Teilnehmer dann die 479. Bremer Schaffermahlzeit. Dabei werden stets Spenden für die Stiftung gesammelt.

„Die Bühne ist unsere Haupteinnahmequelle“, so Lamotte. Die Höhe der Einnahmen wird nicht genannt, darüber liegt eine hanseatische Hülle des Schweigens. Die Kosten der Schaffermahlzeit tragen die drei kaufmännischen Schaffer, die Stiftung kann sich an diesem Tag also ganz auf die Einnahmen konzentrieren. Anno 1545 gegründet, gilt Haus Seefahrt als ältester noch bestehender Sozialfonds in Deutschland und darüber hinaus.

Die Stiftung unterstützt in Not geratene Seeleute und deren Hinterbliebene, zudem fördert sie seit einigen Jahren auch Studentinnen und Studenten der Nautik. Auf dem Seefahrtshof – einer parkähnlichen und etwa 20.000 Quadratmeter großen Anlage – leben Ehepaare, Kapitäne und Kapitänswitwen. Und Studenten; eine generationenübergreifende Gemeinschaft ist es also.

Der Weg führt durch das barocke Seefahrtstor von 1665

Der Zugang führt durch das barocke Seefahrtstor von 1665. Trotz Krieg und verschiedener Umzüge ist es unversehrt erhalten. 1561 hatte die Stiftung ihr erstes eigenes Haus bezogen, es lag an der Hutfilterstraße in der Altstadt. Ab 1663 wurde hier ein neues Haus Seefahrt gebaut – mit Sitzungsräumen, Saal und jenem auf 1665 datierten Prunktor. Wegen eines Durchbruchs für eine neue Straße (heute die Bürgermeister-Smidt-Straße) im nach der Reichsgründung und im Zuge der Industrialisierung schnell wachsenden Bremen wurde das Gebäude 1874 kurzerhand abgerissen, nur das Tor blieb verschont.

Seinen nächsten Platz bekam es an der Lützower Straße in Bremen-Walle, wo ein neues Haus Seefahrt errichtet wurde – unter anderem mit 50 Wohnungen. Der Bombenangriff in der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944, der Bremens Westen in Brand setzte, zerstörte auch hier alles – allein das Portal blieb stehen und ragte aus den Trümmern in die Höhe.

Vier ukrainische Seemannsfamilien zählen zu den Bewohnern

Andreas Mai, Verwaltender Kapitän der Stiftung Haus Seefahrt. © Klaus Fittschen/MEDIA Pictures

Jahrzehnte später – 2015 –kamen bei Baggerarbeiten im Bereich der Landwehrstraße in Walle Scherben ans Licht der Gegenwart: Tafelgeschirr der Stiftung Haus Seefahrt. Die hatte längst eine neue Heimat gefunden. Der Neubau von Haus Seefahrt entstand 1950/51 in Grohn auf dem Oeversberg. Auch das Barocktor war dann in den 50er Jahren (nach einigen Zwischenstationen) nach Grohn versetzt worden. „Die Anlage wird geprägt durch acht Häuser mit 24 modernen Drei- und zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen. Witwen, seemännische Mitglieder und andere bedürftige Seeleute können dort im Ruhestand mit ihren Partnern mietfrei wohnen“, heißt es auf der Website der Schaffermahlzeit. „Eingezogen wird in der Reihenfolge der Antragstellung, der Bedürftigkeit und der Verfügbarkeit einer Wohnung. Nichtbedürftige Seeleute zahlen die ortsübliche Miete.“

Vier Wohnungen hat die Stiftung gegenwärtig „für ukrainische Seemannsfamilien zur Verfügung gestellt“, sagt Andreas Mai, Verwaltender Kapitän von Haus Seefahrt. „Die Männer fahren zur See, die Kinder besuchen Schulen.“ Die Vielfalt auf dem Seefahrtshof, sie hat sich weiter vergrößert. Mai zieht einen maritimen Vergleich: „Gemischte Besatzungen hat man auf Schiffen auch.“ Zur „Besatzung“ in Grohn gehören auch die Nautikstudenten. Fünf von ihnen wohnen dort, weitere fünf werden von der Stiftung gefördert. Sie studieren nicht allein in Bremen, sondern auch in Elsfleth, Leer und Warnemünde, sagt Mai, der 24 Jahre lang Hafenkapitän in Bremen gewesen ist.