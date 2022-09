Gemeinsam im Netzwerk: Bremer Übersee-Museum rückt Insekten in den Fokus

Von: Thomas Kuzaj

Bremen – Für Insekten begeistern und zeigen, „wie vielfältig und schön sie sein können“, das möchte Dr. Volker Lohrmann, Insektenforscher und Kurator am Bremer Übersee-Museum. Eine Mitmachausstellung im Kabinett bereitet Libellen, Bienen und Käfern dort nun eine ganz große Bühne. Vielfalt, Gefährdung und Schutz, das sind die Kernthemen der Wanderausstellung „Facettenreiche Insekten“, die bis zum 5. März 2023 zu sehen sein wird.

Lohrmann wurmt es, dass Insekten oft ein schlechtes Image haben. Die Fliege nervt, die Wespe stört? „Es gibt so viel mehr als die paar Plagegeister und Nervensägen, die 33.000 Insektenarten in Deutschland in den Dreck ziehen. Wir sollten uns nicht nur die paar Insekten rauspicken, die uns stören.“ Schaukästen und interaktive Stationen, Mikroskope und Modelle lenken die Besucherblicke auf Farbenpracht, Formenreichtum und Fähigkeiten von Insekten. Und führen zugleich vor Augen, was wir verlieren, wenn wir sie nicht schützen, die kleinen Flug- und Krabbeltiere.

„Wer vor 30 Jahren im Sommer mit dem Auto fuhr, musste regelmäßig die Windschutzscheibe reinigen“, sagt der Bremer Insekten-Experte Lohrmann. Heute kleben kaum noch Insekten an der Scheibe. Ein gefühlter Rückgang? Nein, ein wissenschaftlich belegter Niedergang. Die Biomasse fliegender Insekten ist um mehr als 75 Prozent gesunken – so das Ergebnis einer 2017 veröffentlichten Studie des Entomologischen Vereins Krefeld. 27 Jahre lang hatten Vereinsmitglieder an 63 Standorten in Deutschland die Masse der Fluginsekten dokumentiert.

Bremer Forscher: „Die breite Masse geht verloren, das ist dramatisch“

Ihre Studie löste weltweit Diskussionen aus. Lohrmann spricht von einem „massiven Einbrechen von Populationen bei Arten, die als gesichert galten“. Und: „Die breite Masse geht verloren, nicht nur die seltenen Arten. Das ist die dramatische Dimension.“ Eine wesentliche Ursache, so der Insektenkundler, liege in der industrialisierten Landwirtschaft, sie sei eine treibende Quelle. Im Gegenzug gelte es, wieder „Strukturvielfalt“ zu schaffen.

Auf internationaler Ebene sprechen Wissenschaftler inzwischen vom sechsten großen Massenaussterben der Erdgeschichte, das wir gegenwärtig erleben. Beim fünften großen Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren ging die Kreidezeit zu Ende – und mit ihr die Zeit der Dinosaurier; mutmaßlich die Folge eines großen Asteroideneinschlags.

Beim sechsten großen Artensterben gibt es – eben – einen neuen Aspekt: „Die Menschheit ist der treibende Faktor“, so Lohrmann. „Das sollte uns beunruhigen, denn wir sind – wie die Insekten – Teil des Netzwerks Leben.“ In diesem System hat jede Art eine bestimmte Funktion. Welche, das ist dem Menschen zuweilen nicht klar. Oder es wird ihm klar, wenn eine Art verschwunden oder bedroht ist. Beispiel: „Ohne Biene keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine Pflanzen, ohne Pflanzen kein Mensch.“ Der Mensch greift auf vielerlei Weise in das erdumspannende Netzwerk Leben ein. Klimaveränderungen etwa sorgen unter anderem dafür, dass Insektenarten den mediterranen Raum verlassen und sich bei uns wohler fühlen.

So können wir Insekten schützen

Wie lässt die Welt der Insekten sich schützen, damit sie weiter ihre Rolle im Netzwerk Leben ausfüllen kann? Lohrmann plädiert unter anderem für „ein bisschen mehr Wildheit im Garten“, beispielsweise durch Totholz und offene, sandige Stellen. Und: „Viele Insekten lieben kleinblütige Pflanzen wie Wildkräuter.“ Die blühen auch auf dem Balkon. Und: Tagschmetterlinge kommen gern zum Schmetterlingsflieder – aber als Raupe brauchen sie zuvor auch Brennnesseln. Fehlen die überall, dann fehlen auch die Schmetterlinge. „In meiner Kindheit war der Kleine Fuchs einer der häufigsten Schmetterlinge“, sagt Lohrmann. Mittlerweile sei der Kleine Fuchs in Bremen und Umgebung nahezu komplett verschwunden. „Dieses Jahr habe ich nach neun Jahren zum ersten Mal wieder einen Kleinen Fuchs gesehen.“