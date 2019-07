Gemeinsam zum Erfolg

Sommerski auf dem „Team-Parcours“ am Universum. Mutter Shoami Bieser hält ihren Sohn Tim (3) fest, während Sohn Max (5) den Takt angibt. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine knifflige Aufgabe für große und kleine Besucher des „Team-Sommers“ im Science-Center Universum: Vier Erwachsene und drei kleine Kinder halten Brückenelemente in der Hand und fügen sie zusammen. Lennart Wulf (43), Koordinator für die Shows, legt eine Kugel auf. Das Sommerprogramm des Universums ist heute Thema in unserer Serie „Sommermomente“.

Das Universum feiert den 200. Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten auf eigene Weise: Beim „Team-Sommer“ dreht sich alles um Aufgaben, die man gemeinsam im Team lösen muss. Schon die Stadtmusikanten wussten, gemeinsam erreicht man mehr als allein. Im Außenbereich ist ein „Team-Parcours“ mit kniffligen Aufgaben aufgebaut. Dreimal am Tag finden sogenannte „Team-Acts“ statt, mit Spielen und Experimenten, darunter auch das Spiel mit den Brückenelementen.

Die Körpergrößen der Spielteilnehmer sind denkbar unterschiedlich. Die Schwerkraft lässt die Kugel abwärtsrollen. Dafür müssen die Übergänge stimmen. Max (5) bekommt das gut hin, sein Bruder Tim (3) muss sich konzentrieren. Wulf hebt die Kugel am Ende wieder mit seinem Brückenelement hoch. So bleibt sie länger im Spiel. Die Gruppe ist überschaubar. Es seien aber auch schon 40 Teilnehmer gekommen, so Wulf. 16 Spiele und Experimente hat er zur Auswahl.

Ein ungewöhnliches Physik-Experiment folgt: Alle stehen im Halbkreis und fassen sich an den Händen. Sie schließen sich in Reihe. Die Personen an den Rändern berühren Kontakte. Der Stromkreis zwischen einem Handy und einem kleinen Lautsprecher schließt sich. Musik erklingt.

Doch eigentlich braucht man für Musik gar keine Technik. Wulf verteilt Röhrchen mit verschiedenfarbigen Markierungsbändchen. Die Rohre ploppen mit verschiedenen Tonhöhen, wenn man von oben auf sie schlägt. Wulf hat eine Partitur parat, ein Brett, darauf: unterschiedlich große Vierecke in den Farben, mit denen die Rohre markiert sind. Kleine Quadrate stehen für kurze Tondauern, breite Vierecke für lange. Wulf zählt den Takt an, tippt auf die Vierecke, und die Gruppe spielt eine ploppende Version von „Alle meine Entchen“.

Max und Tim sind begeistert. Und auch ihrer Mutter Shoami Bieser (29), Bremerin und Studentin an der benachbarten Uni, gefällt die Abwechslung am Nachmittag. Die Kinder wollen noch einmal eine Station auf dem „Team-Parcours“ probieren: die Sommerski-Strecke. Die Biesers stellen sich zu dritt auf einen Viererski, Mutter Shoami hinten, davor Tim und der ältere Max. Letzterer gibt den Takt: „Links und rechts.“ So kommen die drei gut voran und schaffen dann auch das Wendemanöver.

Nebenan ist eine Strecke für Pedalos für zwei Personen aufgebaut. Geschickte Arme verlangen andere Stationen des Parcours. Eine Kugel soll von zwei Mitspielern mit einem Gefäß an einem senkrecht aufgestellten Brett entlang einer welligen Linie gezogen werden. Doch, Vorsicht! Überall sind Löcher, durch die die Kugel fallen kann. Perfekte Koordination ist gefragt. Auch nicht leicht: ein Turmbau. Mittels einer Schlaufe mit Haken werden die Turmbauteile an drei Bändern von bis zu sechs Personen angehoben.

Bei einem weiteren Spiel muss eine Kugel mit langstieligen Löffeln weitergegeben werden. Aufwendig ist der Bau einer fast 20 Meter langen Wasserleitung. Beim Spiel „Planvoll“ soll durch das Übereinanderlegen von Brettern die Leonardo-Brücke nach einer Vorlage da Vincis entstehen. „Ich habe nur einmal gesehen, dass ein Vater mit seinem Sohn das geschafft hat“, sagt Koordinator Lennart Wulf.

Der „Team-Parcours“ ist bis zum 18. August aufgebaut. Die Nutzung ist im Eintrittspreis enthalten. „Team-Acts“ finden täglich um 12, 15 und 16 Uhr statt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, am Wochenende ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 16 Euro, ermäßigt elf Euro, Familien (mit zwei Erwachsenen) zahlen 40 Euro. Adresse: Wiener Straße 1a.