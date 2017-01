Die gemalte Liebe zu Frankreich

„Leben wie Gott in Frankreich“: Henry Dieckmann in seinem Atelier. Der Bremer Künstler stellt seine Paris- und Frankreich-Bilder jetzt in Oberneuland aus.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das schöne Paris der Bistros und Boulevards, der Boule-Spieler und Baskenmützenträger hat er auf eine Weise ins Bild gesetzt wie kein zweiter. In unverwechselbarer Farbigkeit mit Öl auf speziell behandelte Holzplatten gebracht, sieht der Betrachter auf der Straße tanzende Franzosen am 14. Juli, Weintrinker und Zeitungsleser an der Bar, Bistrokellner in Schürzen und mit Champagner. Jene Dinge, die symbolhaft für Frankreich und Paris stehen, variiert er seit Jahrzehnten auf wieder und wieder neue Weise – er, das ist der Bremer Maler Henry Dieckmann, 1933 in Verden/Aller geboren.

Seinen Bildern haftet das Idealisierende ebenso an wie das Zeitlose. Hier steht das Schöne im Fokus, hier wird das Schöne gefeiert, eine heile und fröhliche Welt gezeigt. Dieckmann gilt als einer der Hauptvertreter der Naiven Kunst in Deutschland. Arbeiten des Künstlers sind im Altonaer Museum (Hamburg) zu finden, bei der Unesco in New York und nicht zuletzt im Bremer Focke-Museum.

Ein Dieckmann ist gleich zu erkennen – ob er nun aus den 70ern, den 80ern oder von heute stammt. Apropos heute, apropos Gegenwart: Dieckmann stellt wieder einmal in Bremen aus, und zwar einmal mehr in der Galerie von Christine Mönch und Jochen Mönch an der Oberneulander Landstraße 153.

„Leben wie Gott in Frankreich“ – so (und wie auch sonst?) heißt die Ausstellung, die dort am Sonntag, 15. Januar, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr eröffet wird. Zu sehen ist sie dann bis zum 12. Februar. Dieckmann wird zur Eröffnung erwartet. Es spricht Dieter Begemann, Künstler und Kunstwissenschaftler. Die Galerie Mönch öffnet sonntags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr sowie täglich nach Vereinbarung.

Dieckmann, der Norddeutsche, ist Frankreich-Liebhaber durch und durch. „Hier verbinge ich meine Ferien, um in die Atmosphäre einzutauchen und um immer wieder Skizzen zu machen“, schreibt der Künstler auf seiner Homepage. „In Paris entstehen meine Bilder mit den Bistros voller Menschen, Marktszenen mit ihrem bunten Treiben oder Franzosen bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Boule-Spiel.“ Seit den 70er Jahren hat der Bremer Künstler sich mit seiner französischen Motivwelt weit über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Zurück nach Norddeutschland. Genauer gesagt: in den Bremer Norden. Nach Vegesack. Dort steht das Overbeck-Museum, und dessen Leiterin – Dr. Katja Pourshirazi – hat nun Bilanz gezogen. Eine Bilanz für das zurückliegende Jahr. Und die fällt ausgesprochen positiv aus.

Mehr Besucher im Overbeck-Museum

Denn die Besucherzahlen seien um mehr als 30 Prozent gestiegen, sagt Pourshirazi. Beinahe habe man den eigenen Rekord geknackt. Mehr als 9 500 Besucher machten 2016 zum zweiterfolgreichsten Jahr in der Geschichte des Overbeck-Museums.

„Ja, die 10 .000 haben wir knapp verfehlt“, sagt Pourshirazi und lacht. „Aber wir lassen uns nicht entmutigen: Nächstes Mal klappt das.“ In Wirklichkeit sei sie mehr als zufrieden – wegen des hohen Anstiegs, nachdem sich die Besucherzahlen in den beiden Vorjahren „auf hohem Niveau stabilisiert hatten“.

Die Gründe für den Zuspruch? „Sehenswerte Ausstellungen, vielfältige Kooperationen, viele Ideen, ein engagiertes Team und eine persönliche Atmosphäre“, formuliert die Leiterin.

Nicht allein die großen Sonderausstellungen – wie im vergangenen Jahr zu dem umstrittenen Worpsweder Maler Fritz Mackensen – zögen „scharenweise Kunstfreunde“ an und fänden „bundesweit in der Presse Beachtung“. Auch andere Präsentationsformen schlagen zu Buche. So habe die Vortragsreihe zum „Bild des Monats“ im Jahr 2016 allein 500 Besucher angelockt. Und: Schulklassen und Kindergartenkinder kommen regelmäßig zum Malen und Lernen in die Ausstellungen.

„Wir konnten unsere Kooperationen mit Schulen ausbauen und erreichen alle Altersgruppen – von Vorschulkindern bis zur Abiturklasse“, berichtet Pourshirazi. Erstmals war 2016 auch eine Gruppe von Flüchtlingskindern aus dem nahegelegenen Übergangswohnheim zum Malen im Overbeck-Museum. „Es war toll, zu sehen, wie wohl sich die Kinder gefühlt haben. Zwei Tage später waren sie wieder da, weil es ihnen so gut gefallen hat. Ein syrischer Vater hat sie begleitet und die Gelegenheit zum Deutschlernen genutzt.“

Das dem Maler Fritz Overbeck (1869 bis 1909) und seiner Frau, der Malerin Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937), gewidmete Haus ist 1990 eröffnet worden.