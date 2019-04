Digitale Erlebniswelt: Zentralbibliothek öffnet Virtual-Reality-Station

Ins Gemälde eintauchen

+ © Koller Total von den Socken: Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz testet eine Virtual-Reality-Brille. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Riesige Wale schwimmen um ein altes Schiffswrack herum, Lufblasen steigen Richtung Wasseroberfläche, Schlingpflanzen wiegen sich am Grund des Meeres. Nein, das sind keine Eindrücke aus einer Naturdokumentation, all das gibt die neue Virtual-Reality-Station in der Bremer Bibliothek her. Dort wurde am Donnerstag die digitale Erlebniswelt eröffnet.