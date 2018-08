Gekonnter Ritt durch verschiedene Genres

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine Frau mit Feuer: Sara Dähn betritt die Bühne. Sie trägt ein schwarzes Kleid mit goldenen Federn. Sie singt, was sie vorhat: „Let me entertain you“, bekannt durch Robbie Williams. Ihre Stimme strotzt vor Kraft. Dähn ist zusammen Thomas Blaeschke (48)„Voice over piano“, ein international tätiges Musik-Duo, das am Sonntagabend eine Band zum Auftritt im Garten des Dorint Park Hotels mitgebracht hat. Das Programm vor mehreren hundert Zuschauern reicht von Rock, über Schlager bis Musical.

Verträumt, aber auch mit der nötigen Schwere singt Dähn den Musical-Klassiker „Erinnerung“ aus Cats. Sie macht alle Gefühlsregungen mit und endet mit einem strahlenden Lächeln. „Ich glaub‘, ich hab dieses ehrwürdige Lied noch nie so freizügig und noch nie so knapp bekleidet gesungen“, sagt Dähn. Freizügig geht es weiter, denn nach dem Musicalauftritt folgt ein Gassenhauer. Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“. Dähn, 27 Jahre alt, schaltet ihre Stimme auf jugendlich, auf rotzfreche Göre. Die Suche nach einem Mann treibt sie die Treppe hinunter zur vorderen Sitzreihe: „Ah, da vorne sitzt ein ganz schicker.“ Auch Udo Jürgens' „Aber bitte mit Sahne“ bringt sie frech und mit einer ordentlichen Prise Rock rüber, garniert mit einem freundlich-bösen Lächeln. Die Zuschauer klatschen mit. Als sie vom bitteren Ende Lilianes singt, die in der Konditorei vom Stuhl kippt, wankt sie vor dem Publikum.

Blaeschke moderiert den Abend und ist immer mal wieder für einen kleinen Scherz zu haben. So auch bei der Anmoderation aus „Wir gehen zusammen“ aus dem Musical „Grease“. Er greift dafür kurz auf den mit sinnlosen, aber dafür stimmungsstarken Silben angereicherten Text zurück: „Rama-Lama-Lama, Ka-Dinga Da Ding-Dong. Damals hat man noch Drogen genommen.“

„Voice over Piano“ präsentiert neben Interpretationen von Rock, Pop und Musical-Stücken auch einige eigene Songs. Für „Sternenstaub“ setzt sich Dähn in einen Erzählsessel. Sie erzählt, wie sie dazu kam, den Text zu schreiben, vom Tod ihrer Großmutter und einer bitteren Zeit danach, aber auch das irgendwas von der Oma zurückgeblieben ist. „Wir haben uns oft danach unterhalten und wussten genau, was sie gesagt hätte.“ Diese Vorgeschichte, aber auch das Wechselspiel von zarter Sensibilität und Kraft in Dähns Gesang geben diesem sentimentalen Song eine sehr persönliche Note. Der Text beschreibt, wie sie die Verstorbene, nun Sternenstaub, überall in der Natur sieht.

Ebenfalls auf dem großen Stuhl sitzend, singt Dähn gleich als nächste Nummer „Leben“. Auch hier beginnt der Text in einem Grau-in-Grau, dann der Wunsch nach Leben und das Kramen in alten Fotos, die Kraft geben.

Ganz anders kommt „Cool“ auf die Bühne. Die beiden Background-Sängerinnen Pia Tietz und Selina Malcomson singen und tanzen in löchrigen Jeans, der jugendliche Hintergrund zu Dähn im Kleid. Sie alle verkörpern Coolness, doch in dem Song geht es nicht nur darum, sondern vielmehr um Abgebrühtheit, Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit.

In ihrer Coverversionen der Band „Queen“ gibt Dähn nochmal so richtig die Rock-Diva. „I want it all“ beginnt hier ungewohnt ruhig mit Klavierintro und eher sachtem Schlagzeug, was viel Raum für Steigerung lässt. Dähns Stimme hält mit, hat Tiefe und Wucht. Die Vielseitigkeit der Sängerin ist beeindruckend. Auch „Somebody to love“ und „Another one bites the dust“, die zweite Zugabe, zu der die Zuschauer zum Aufstehen bewegt werden, meistert sie hervorragend. Das Publikum ist begeistert,