SPD-Vorstand votiert für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen

In den SPD-Fraktionsräumen an der Wachtstraße (Innenstadt) kam der SPD-Landesvorstand am Freitagabend zusammen. Das Gremium beschloss, dass die Partei in Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken geht.

Weiter geht‘s mit dem „Weiter so“ – auf dem Weg zum um die Linken erweiterten Bündnis mit den Grünen hat jetzt auch der SPD-Landesvorstand seine Beschlüsse zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gefasst. Ein Kurs, der bundesweit durchaus mit Kopfschütteln begleitet wird

Bremen – Wie berichtet, hatten Grüne und Linke den Weg für Rot-Grün-Rot schon mit breiten Mehrheiten bereitet. Wie erwartet, geht die SPD den Weg auch mit – und zwar mit Wahlverlierer Carsten Sieling an der Spitze.

Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die Partei mit ihm als Spitzenkandidaten fast acht Prozentpunkte verloren und ist erstmals hinter die CDU zurückgefallen. Dennoch sehen Parteichefin Sascha Aulepp und Bürgermeister Sieling einen Auftrag zur Regierungsbildung – trotz des desolaten Wahlergebnisses.

Im ziemlich flottem Tempo soll‘s weitergehen

Am Freitagabend kam der Parteivorstand in den Räumen der SPD-Fraktion an der Wachtstraße zusammen. Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken wurde auch hier mit einer breiten Mehrheit beschlossen – es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung, so Aulepp später. Die Zustimmung des insgesamt 17-köpfigen Gremiums zum Linkskurs mit Rot-Grün-Rot galt als sicher. Die SPD hatte bereits nach den Sondierungsgesprächen mit den Grünen und Linken deutlich signalisiert, dass die Grundlage für Koalitionsverhandlungen geschaffen sei.

In ziemlich flottem Tempo soll‘s nun weitergehen. Über Pfingsten bereitet die SPD sich auf die anstehenden Verhandlungen vor. Die erste Koalitionsrunde ist bereits für Mittwoch nächster Woche geplant. Und für Sonnabend, 6. Juli, plant die SPD einen Landesparteitag, auf dem die Partei über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen soll. Bis dahin muss also alles fertig sein.

Aulepp und Sieling führen auch die Verhandlungsdelegation der Sozialdemokraten an. Wer zur Delegation gehört, soll anschließend auch in verantwortlicher Position umsetzen, was da ausgehandelt wurde, heißt es bei der SPD. Was ist daraus zu schließen? Geht‘s noch vier Jahre weiter mit Bürgermeister Sieling?

„Ein gutes Zeichen für Bremen“

Aulepp: „Wir wollen der Entscheidung des Landesparteitags nicht vorgreifen.“ Sieling: „Wenn der Landesvorstand einen Wechsel gewollt hätte, hätte er heute ein Signal setzen müssen. Das letzte Votum hat der Landesparteitag.“ Und noch einmal Sieling zum gleichen Thema: „Es geht nicht um Personen, es geht nicht um mich, sondern um einen starken Koalitionsvertrag.“

Weiter sagte Sieling am Freitagabend, er sei „froh“ über die „starken Voten“ der Grünen und der Linken und das „starke Votum der SPD“. Das sei „ein gutes Zeichen für Bremen“.

Sieling: „Wir wollen dafür sorgen, dass das Bundesland Bremen sich stabil weiterentwickelt.“ Es gehe darum, „Herausforderungen“ wie etwa in der Klima- und in der Bildungspolitik „forciert“ anzugehen.