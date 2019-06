Serie „Mein Kunst-Stück“ mit Friederike Willichs „Flames“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Flames“ heißt Friederike Willichs Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf der mannshohen Leinwand sieht der Betrachter ein loderndes Feuer. Wild züngelnd und voller Wirbel zeigt es seine ganze Energie.

Das Acrylbild „Flames“ hat Friederike Willich ausgesucht, weil sie mit diesem Bild nach einer intensiven Arbeitsphase den Kopf für Neues frei machte. Es markiert den Wechsel zwischen zwei Arbeitszyklen und ist ein Gegenstück zu den Werkreihen, in denen der Ausgangspunkt ein gegenständliches Motiv ist.

„ ,Flames‘ entspricht meinem Temperament und drückt auch etwas meine Lebenshaltung aus“, sagt die Künstlerin. Flammen stünden für Veränderung und ständige Bewegung. Gleichzeitig zeige „Flames“ eine andere Art ihrer Malerei. „Sie ist rein abstrakt und entspringt nur aus meinem Gefühl.“ Wenn eine Stimmung zu stark drängt, dann wird sie zum Bild. Die Farben hat die Künstlerin schon im Kopf, bevor sie die Form kennt.

Bei Willichs anderen Arbeiten, die als Werkreihe entstehen, besteht die Form zuerst. Diese löst die Künstlerin mit jedem Bild des Zyklus weiter auf. Farbenfrohe Motive verdichten sich zu einer Art Muster, zu einer Komposition, in dem jedes Teil wichtig ist, allerdings nicht als separate Form. So verbinden sich beispielsweise Boote und Masten im Marseiller Hafen zu einer neuen Einheit, die von der Künstlerin zusätzlich noch auf den Kopf gestellt wurde. Ihr Zyklus „Open Community“ zeigt Menschen aus der Vogelperspektive, deren Anzahl in jedem Bild wächst. Scheitel und Köpfe verschmelzen zu einer einzigartigen Menge aus Tupfen.

Auf die Kunst ist die in Bremen geborene und viele Jahre in Berlin ansässige Malerin schon als Kind. Allerdings konnte sie sich nicht gleich entscheiden, ob sie Kunst oder Musik studieren sollte. Sie entschied sich für ein Kunststudium in den USA. Auf die Musik wollte sie aber nicht verzichten und absolvierte deswegen außerdem ein Solistenstudium für Querflöte. Die Frage, wie sie sich von der Kunst finanzieren sollte, stellte sich ihr nie. „Ich wusste, es geht nicht nebenbei. Ich muss acht Stunden malen.“

Willichs künstlerischer Alltag bedient keine Klischees. Sie beginnt früh am Tag und arbeitet oft bis in die späten Abendstunden. Wichtig für sie ist es, kein Zeitlimit zu haben. Dann kann sie alles ausblenden, ganz in ihrer Welt sein. Kurze Zeitfenster nutzt sie für Klein- und Fleißarbeiten.

Die größte Herausforderung des Künstlerdaseins ist für Willich die Selbstvermarktung. „Denn ich lasse mir nicht in die Kunst reinreden und mache keine Kompromisse“, sagt sie. Außerdem müsse man lernen, auch mit Misserfolgen leben zu können.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja. Sie spricht einen Bereich in uns an, der hilft, zu sich selbst zu kommen. Allein schon Farben wirken. Und die Kunst kann ein Gegengewicht zur manchmal brutalen oder aggressiven Realität sein.“

Zu den Künstlern, die für Willich besonders bedeutend sind, zählen der englische Maler William Turner (1775 bis 1851) und der in den USA geborene und in der Schweiz lebende zeitgenössische Maler und Bildhauer Philip Nelson. Am späten Turner fasziniert die Bremerin dessen Spiel mit dem Licht, das „die Materie aufzulösen scheint und ein transzendentes Farbspiel schafft“. An Nelson gefällt ihr dessen Umwandlung von Substanzen. Dazu verwende er auch Treibholz oder rostige Gegenstände.

Wenn Willich jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde sie eine Aktion wiederholen. Dabei malte sie während einer Weihnachtsfeier für Obdachlose, Flüchtlinge und Alleinstehende. Alle bekamen einen eigenen Druck des Bildes, in dem sie Teil eines lebendigen Ganzen waren. „Es ist eine Aufforderung zu mehr Toleranz und dazu, einfach mitzumachen, sich einzubringen und dadurch zu helfen, die Gemeinschaft zu verbessern.“

