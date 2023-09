Geheimwaffen und heiße Pfannen auf der „Hanse-Life“ in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Barbara Stadler aus Martfeld zeigt in der Showküche das Geheimnis des Frische-Kicks – die Limette. © Kuzaj

Bremen – „Erstmal muss die Pfanne heiß werden!“ Barbara Stadler – Küchenmeisterin, Ernährungsberaterin und Autorin aus Martfeld – sagt klipp und klar, wie es geht. In der in der Showküche in Halle 2 geht‘s um Grünzeug. Seit ungefähr einer Stunde erst hat die Verbrauchermesse „Hanse-Life“ in den Hallen auf der Bürgerweide geöffnet – und schon wird‘s heiß.

Aber es dauert ein wenig, bis die Pfanne auf Temperatur kommt. Die Zeit wird genutzt, um Kräuter für ein Pesto vorzubereiten. „Sie werden im Mörser ohne Kraft einfach so gemahlen, das muss man in Etappen machen“, erklärt Stadler. Hauptsache: ohne Kraft. Die Sitzreihen vor der Showküche sind sehr gut gefüllt, das Publikum hängt förmlich an den Lippen der Referentin. Und nun ist sie heiß, die Pfanne.

Also hinein mit den Zucchini. Ja, es raucht. „Man denkt, es brennt an. Es brennt aber nicht. Was da verdampft, ist das Wasser.“ Und jetzt erst ist er gekommen, der Zeitpunkt, um Öl hinzuzugeben, natürlich ein Spitzen-Öl. Und nur „ein bisschen“ davon, das genügt schon. Es gehe darum, erklärt Stadler, Zucchini „wie ein Steak“ zuzubereiten: „Kurz und heiß.“ Das Gemüse dürfe ruhig noch ein wenig Biss haben. Was muss man noch wissen? Das: „Salz immer erst am Schluss.“

Jetzt in Bremen: Ein „Zauberstab“ und die „beste Reibe der Welt“

Und dann verrät die Martfelder Expertin noch ein Geheimnis – für so etwas kommen die Leute ja schließlich zu einer Messe. Geheimtipps! Also: „Ich mag ganz gerne in der Zucchini noch ein bisschen Limette.“ Schon reibt sie ein wenig Schale ab. Stadler: „Die Geheimwaffe für alles, was ein bisschen Frische braucht: Limette.“

Motoren-Magie: Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Erstzulassung 1990, 336 PS – ein Hingucker auf der Messe. © Kuzaj

Viel los also in der Showküche. Auch sonst herrscht am Mittwochvormittag schon reger Betrieb in den Messehallen. Brillenputzmittel, Staubsauger, Wundermesser – für alles finden sich Interessenten. Ein Mann führt vor, wie sich mit einem „Zauberstab“ aus der Schweiz ein pinkfarbener Smoothie zubereiten lässt. Ein anderer Stand bietet „die beste Reibe der Welt“ an, nicht mehr und nicht weniger. Bratpfannen gibt es zu „Messepreisen“; wie das mit dem Heißwerden läuft, haben wir ja schon gelernt. Mittendrin der Stand des Bundestags, an dem eine Referentin dem Publikum erklärt, wie das so funktioniert mit dem Politikbetrieb in Berlin. Auch hier: alle Plätze besetzt.

Wie in Messehalle 6, wo an den ersten beiden Tagen der „Hanse-Life“ die Aussteller der „Invita“ zu finden sind, um „Lust auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben im Alter“ zu machen. Gesundheit und Pflege, Reisen und Sport für die „Generation 60plus“. Auf dem Talk-Sofa sitzen an diesem Vormittag die Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil und die Künstlerin Sonja Bartscherer. Das Gespräch dreht sich um Themen wie Demenz, Kunst und gesellschaftliche Teilhabe. Auch am Donnerstag bietet das Rahmenprogramm auf der „Invita“-Hauptbühne etliche Themen, so beispielsweise barrierefreies Wohnen, „Vorsorge durch Vollmacht“ und „Der Graue Star und seine operative Behandlung“. Um 15 Uhr wird am Donnerstag der „Bingo-Bär“ Michael Thürnau erwartet, heißt es.

Die „Hanse-Life“ öffnet bis einschließlich Sonntag, 10. September, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, am Freitag („Happy Friday“) bis 20 Uhr. Tageskarte für Erwachsene: zehn Euro. „Feierabendkarte“ (ab 15 Uhr): sechs Euro. Familienpreis (zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 18 Jahren): 26 Euro. Die Preise gelten bei Online-Buchungen unter dieser Adresse – Kartenkauf vor Ort mit jeweils zwei Euro Aufschlag.