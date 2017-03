Geheimtipp wird Publikumserfolg

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein glühendes Rot im Halbdunkel – nein, kein romantischer Sonnenuntergang, nicht bei diesem Künstler. Qualmende Dampflokomotiven, rotglühendes Metall beim Abstich im Stahlwerk, Schwerstarbeit in der Kokerei – das waren die Motive des Malers Leonhard Sandrock.

Er gilt als Geheimtipp und als künstlerischer Chronist der Industrialisierung. Wie berichtet, hat das Vegesacker Overbeck-Museum ihn gerade mit einer Ausstellung in den Fokus gerückt. Seine Bilder sind ein deutlicher Kontrast zu den Moor-, Mensch- und Landschaftsbildern der Worpsweder, die zur gleichen Zeit entstanden sind wie die Arbeiten Sandrocks, der von 1867 bis 1945 lebte.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Galerie Sabatier, Verden, und sie wurde gefördert von der Deutschen Bahn. Die Ausstellung sorgte dafür, dass der Künstler bei vielen Kunstfreunden kein Geheimtipp mehr ist, sondern einfach: ein Tipp. Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi jedenfalls ist mit der Resonanz ausgesprochen zufrieden. „Innerhalb weniger Wochen mehr als 2 300 Besucher Sandrocks Werk im Overbeck-Museum entdeckt und sind begeistert.“

„Eine echte Sensation!“ und „Bin hell begeistert! Ein Gott sei Dank entdeckter Schatz!“ seien „nur zwei der vielen enthusiastischen Gästebucheinträge“. Pourshirazi: „Die Besucherzahlen sprechen eine deutliche Sprache, aber auch das persönliche Feedback der Besucher zeigt: Sandrock begeistert.“

Szenen aus der Zeit der Industrialisierung

Seine Motive fand der Maler – ungewöhnlich genug für seine Zeit – in Stahlwerken und Häfen, Güterbahnhöfen und Straßenschluchten. Dabei spürte er faszinierende Lichtstimmungen auf, schufatmosphärische Gemälde und war eben zugleich ein authentischer Chronist der Industrialisierung in der Zeit um und nach 1900.

Nun geht die Ausstellung in den Schlussspurt. Sie ist noch bis einschließlich Sonntag, 26. März, zu sehen. Am letzten Ausstellungstag führt Museumsleiterin Pourshirazi um 11.30 Uhr ein letztes Mal durch die Schau, die in Kooperation mit dem Kito und dem Heimatmuseum Schloss Schönebeck entstanden ist. Im Heimatmuseum Schloss Schönebeck wird, ebenfalls noch bis zum 26. März, der maritime Teil des Werkes von Leonhard Sandrock mit etwa 60 Gemälden gezeigt.

Spurensuche bei Bob Shakespeare

Bob Shakespeare? Kennen wir nicht. Kennen wir doch – eine Veranstaltungsreihe der Shakespeare-Company im Theater am Leibnizplatz in der Neustadt heißt so. Idee und Ziel in den Worten einer Company-Sprecherin: „Die Spurensuche nach den subtilen Seelen- und Geistesverwandtschaftsbanden zwischen William Shakespeare und Bob Dylan.“ Nicht mehr. Aber vor allem nicht weniger. Nächster Termin: Sonntag, 19. März, um 20 Uhr im Theater am Leibnizplatz.

Glaubwürdigkeit im Internet

Der Gast des Abends, Christian Tipke, ist Geschäftsführer der „Sendefähig GmbH“, die die Doku-Filme des „Y-Kollektiv“ produziert. Das „Y-Kollektiv“ ist ein Netzwerk von jungen Journalisten, die in ihren Reportagen auf ihrem Youtube-Kanal brisante Themen aus dem In- und Ausland aufgreifen – Umweltzerstörung, Nazis in der Nachbarschaft, Sklaverei und Menschenhandel in Dubai zum Beispiel.

„Ihnen geht es um Glaubwürdigkeit“, so die Company-Sprecherin weiter. „Und sie widersetzen sich damit dem Zeitgeist, der aus dem Internet eine Spielwiese für Fakes zu machen droht. Glaubwürdigkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind die Themen, die Gäste und Schauspielensemble in lockerem Wechsel zwischen Gespräch und Musik umkreisen.“ Die Ensemble-Band „Willie and the Bobcats“ spielt und singt Songs von Bob Dylan und bringt Texte von William Shakespeare zu Gehör. Kartenpreis: acht Euro.

Geschichten vom „Fisch im Urwald“

„Wenn man am frühen Morgen beinahe in ein schwarzes Loch tritt, kann einem der Tag ziemlich durcheinandergeraten. Aber das bedeutet weiter nichts, denn Menschen sind zuweilen bloß Tiere und manchmal aus Holz.“ Mit Sätzen wie diesen wirbt die Edition Falkenberg für das skurrile und verblüffende neue Buch des Bremer Autors Andreas Mundt: „Ein Fisch im Urwald – Unglaubwürdige Geschichten“ (204 Seiten, Preis: 14,90 Euro). Mundt präsentiert seine Geschichten am Dienstag, 21. März, bei Leuwer (Am Wall). Die Lesung beginnt um 19 Uhr.