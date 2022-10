Gegen vierte Corona-Welle: Bremen setzt auf Abwasser als Frühwarnsystem

Von: Yannick Hanke

Teilen

Inmitten der vierten Corona-Welle in Deutschland könnte dieses Projekt in Bremen Hoffnung machen: ein Pandemie-Frühwarnsystem, das auf Abwasser setzt.

Bremen – Bundesweit steigen die Corona-Inzidenzen wieder an. Das Robert Koch-Institut (RKI) muss einen Trend abbilden, der deutlich macht: Die Pandemie ist noch längst nicht überstanden. Die nunmehr vierte Corona-Welle in Deutschland, nicht zuletzt hervorgerufen durch die dominierende Variante Omikron BA.5, könnte zu einer Überlastung der Kliniken führen.

Inmitten all dieser negativen Nachrichten wirkt ein ambitioniertes Forschungsprojekt, zu dem auch Bremen gehört, wie ein zarter Hoffnungsschimmer. Doch was ist vom Corona-Frühwarnsystem, das auf Abwasser setzt, zu halten?

Bremen setzt auf Abwasser als Pandemie-Frühwarnsystem – Kampf gegen vierte Corona-Welle

Um die Corona-Lage besser einschätzen zu können, will die Stadt Bremen auf ein neues Instrument als eine Art Frühwarnsystem setzen. Bedeutet: „Abwasseruntersuchungen sollen eine Rolle im Hinblick darauf spielen, was sieben bis zehn Tage später auf uns zukommt.“ Das sagte Silke Stroth, Staatsrätin im Bremer Gesundheitsressort, dem Weser-Kurier.

Die Stadt Bremen ist Teil von einem bundesweiten Forschungsprojekt für ein Corona-Abwassermonitoring. © Bernd Wüstneck/dpa

Zusammen mit 19 weiteren Städten und Gemeinden gehört die Hansestadt inmitten der vierten Corona-Welle in Deutschland einem bundesweiten Forschungsprojekt für ein Abwassermonitoring an. Bereits seit Februar 2022 werden in der Kläranlage Seehausen regelmäßig Abwasserproben entnommen. Diese werden tiefgefroren an ein Labor in Karlsruhe verschickt, dort auf das Coronavirus und seine Varianten untersucht und abschließend mit den Infektionszahlen abgeglichen.

Corona-Welle 4: Abwasseranalyse kann Inzidenzen korrekt wiedergeben

Im Abwasser soll acht bis 14 Tage im Voraus der Anstieg der Viruslast nachgewiesen werden können. Denn sobald eine Person mit dem Coronavirus infiziert sei, würde sie Bruchstücke des Virus über den Toilettengang wieder ausscheiden, erklärte Christoph Bernatzky, seines Zeichens Leiter Technologie und Innovation bei Hansewasser in Bremen.

Ergebnisse aus dem Sommer aus Köln zeigen bereits, was dies für die Praxis bedeutet. Laut Johannes Nießen, dem Leiter des dortigen Gesundheitsamtes, habe die offizielle Inzidenz der Rheinmetropole an einem Freitag bei 800 gelegen. Doch: „Durch die Abwasseranalyse wissen wir aber, dass sie tatsächlich bei über 1500 liegt“, verriet Nießen Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Durch die kostengünstige Abwasseranalyse würden auch Infektionen von Menschen erfasst werden, die (noch) keine Symptome haben und deswegen oftmals nicht getestet sind.

Bremen fehlt grünes Licht vom RKI, um Daten zur Corona-Virenlast im Abwasser nutzen zu können

Zurück nach Bremen. Die Hansestadt muss laut Lukas Fuhrmann, dem Sprecher der Gesundheitsbehörde, noch auf grünes Licht vom RKI sowie vom Bundesgesundheitsministerium warten, um die Daten zur Virenlast im Abwasser auch nutzen zu können. In Eigenregie sei dies nämlich nicht möglich. Oder, wie es Fuhrmann formuliert: „Die Werte gehen nach Berlin, wir hängen völlig von der Freigabe ab.“

In Anbetracht der vierten Corona-Welle, die ganz Deutschland trifft, sollen die Ergebnisse auch im neuen Pandemieradar auf der Homepage vom RKI veröffentlicht werden. Nebst Daten wie der Sieben-Tage-Inzidenz, der Hospitalisierungsrate oder der Anzahl freier Intensivbetten. Bereits im September 2022 betonte Gesundheitsminister und Maskenpflicht-Befürworter Karl Lauterbach (SPD), dass das Radar nicht zuletzt durch das Abwassermonitoring als Corona-Frühwarnsystem dienen solle.

Daten vom Corona-Abwassermonitoring sollen im Pandemieradar vom RKI veröffentlicht werden

Wirklich zu sehen gibt es aber noch nichts. Ein Sprecher des Ministeriums hätte dem Weser-Kurier mitgeteilt, es werde „mit Hochdruck daran gearbeitet, die Daten zum Abwassermonitoring im Pandemieradar zeitnah zu veröffentlichen“. Aber auch rechtzeitig, um Inzidenzen während der durch Omikron BA.5 vorangetriebenen vierten Corona-Welle in Deutschland korrekt abbilden zu können? Zunächst müssten Datenerhebung und -auswertung vereinheitlicht werden, damit sie auch vergleichbar seien.

In anderen Ländern ist die Methode, Corona im Abwasser aufzuspüren, längst Standard. Beispiele hierfür sind Nachbarstaaten wie Österreich und die Niederlande, wo Corona-Dashboards die jeweiligen Ergebnisse online ausweisen. Dabei stehen auch regionale Angaben zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Idee aber nicht neu, in einigen Ländern werden Abwasseranalysen auf Polio bereits seit mehreren Jahren durchgeführt.