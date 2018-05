Morbus-Crohn-Patient radelt gegen das Tabu

Ein kurzer Halt in der Bremer Innenstadt: Holger Busse, erkrankt an Morbus Crohn, radelt 700 Kilometer in sieben Tagen, um über Darmerkrankungen aufzuklären und Spenden zu sammeln.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Holger Busse (38) ist von seiner Einfahrt in Bremen bei prallem Sonnenschein begeistert. „Es ist ein Gefühl der Freiheit“, sagt er, während er und seine Begleiter ihre Räder neben dem Tourbus am Rathaus parken. Holger Busse, Gründer des Vereins „Lila Hoffnung – CED und Darmkrebshilfe“ radelt 700 Kilometer in sieben Tagen trotz Morbus Crohn. Auf seiner Tour informiert er über chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und wirbt für Verständnis.

Vor einigen Jahren hätte er nicht einmal davon geträumt, eine solche Tour zu unternehmen. Die Stationen sind Peine, Hannover, Bremen, Hamburg, Kiel, Lübeck, Schwerin und Berlin. 1 800 Kilometer hat Busse zu Trainingszwecken abgespult. Er freut sich auf alle Streckenabschnitte.

Busse will seinen Leidensgenossen Mut machen. Begleitet wird er von zwei Freunden auf dem Rad. Der Vater fährt mit dem Wohnmobil, der Schlafstätte, hinterher. Am Sonntag um 5 Uhr begann der zweite Tag in Drakenburg. „Bei der Abfahrt haben wir einen tollen Sonnenaufgang gesehen. Hier in Bremen habe ich besonders die Fahrt auf dem Weserdeich genossen“, sagt er nach dem Eintreffen in Bremen. Der Infostand bleibt aber im Auto.

Stattdessen machen Busse und seine Begleiter einen Abstecher nach Berlin zum Felix-Burda-Award für herausragende Projekte in der Darmkrebshilfe, allerdings nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem VW Bus. Am Montagmorgen geht die Tour weiter per Rad von Hambergen Richtung Hamburg.

Thema aus der Tabuzone tragen

„Heute, am dritten Tag, sind wir alle etwas müder“, sagt Busse bei einer kurzen Pause in Dollern nahe Stade. „Wir haben ja auch 240 Kilometer in den ersten drei Tagen gemacht, und wir haben mit einigen Höhenmetern zu tun.“

Die Tour endet am Sonnabend, 19. Mai, in Berlin, wo Busse ein großes Arzt-Patienten-Forum in der Charitè geplant hat. Vor acht Jahren änderte sich das Leben von Holger Busse schlagartig. Blutige Durchfälle, Gewichtsverlust. Drei Operationen folgen. Die Diagnose Morbus Crohn bekam er vor zwei Jahren. „Damals bin ich fast an einem Darmverschluss gestorben. Man hat mir dann 30 Zentimeter Darm entnommen“, sagt Busse. Auf die Diagnose folgten schwere Medikamente.

Neben dem körperlichen Leid machte Busse eine weitere Erfahrung. „Ich merkte bei der Reha, dass das Thema Darm ein Tabu ist.“ Er beschloss, etwas zu tun. „Ich wollte das Thema raus aus der Tabuzone in die Öffentlichkeit tragen.“ 2016 gründete er den Verein „Lila Hoffnung“. „Ich ging in die Innenstädte, um von den Erfahrungen der Betroffenen zu berichten“, sagt er.

„Ich wollte nicht sagen, ich komme nicht vom Klo runter“

Busse hat viele Freunde durch seine Krankheit verloren. „Sie verstanden nicht, dass ich Termine abgesagt habe. Ich hätte doch bloß Durchfall. Ich bin nicht offen mit der Erkrankung umgegangen. Ich wollte nicht sagen, ich komme nicht vom Klo runter“, sagt er selbstkritisch.

Der Verein erfüllt auch Herzenswünsche von Erkrankten. „Eine junge Frau, mit 28 bereits in Frührente, wollte unbedingt einmal für eine Woche nach Dänemark in Urlaub fahren. Sie konnte sich das nicht leisten. Wir haben es ihr ermöglicht“, berichtet der engagierte Radler. Für solche Herzenswünsche sammelt Busse auf seiner Tour Spenden.

Der 38-Jährige kennt seinen Körper und seine entzündliche Darmerkrankung mittlerweile sehr gut. „Morbus Cron verläuft schubweise. Es gibt mal gute und mal schlechte Phasen. Manchmal geht gar nichts. Im Alltag versuche ich, keinen Stress aufkommen zu lassen. Mein Tag ist deshalb komplett durchgeplant“, sagt er. Ein Rettungsanker ist der Radsport. Der tue ihm gut, sagt er.

www.lilahoffnung.de