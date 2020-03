Gegen alle Widerstände

Er floh aus seiner Heimat, für eine Rückkehr gebe es „keine Chance“: Mohsen Azizi Ashkartan drehte einen Dokumentarfilm über die Frauenrechtsbewegung im Iran. Seit drei Jahren lebt der heute 36-Jährige in Bremen. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Sie werden geschlagen, verfolgt, gefoltert – und lassen sich dennoch nicht unterkriegen. Sie protestieren, sie polarisieren, sie stehen für ihre Rechte ein. Frauen im Iran kämpfen seit Jahren für ihre Selbstbestimmung, für ihre Identität. Der in Bremen lebende Exiliraner Mohsen Azizi Ashkartan gibt ihnen eine Stimme und hat über sie einen Dokumentarfilm gedreht. Am Dienstag, 17. März, stellt er die Reportage im Übersee-Museum vor.

Weinen tue er nicht häufig, sagt Mohsen Azizi Ashkartan. Doch bei dieser einen Szene seien ihm „hunderte Male“ die Tränen gekommen. Auch am Mittwoch, während eines Pressegesprächs, tupft sich der 36-Jährige seine feuchten Augen ab. Sichtlich bewegt blickt er auf seinen Laptop. Verwackelte Bilder zeigen die Menschenrechtsaktivist Nasrin Sotoudeh hinter Panzerglas eines iranischen Gefängnisses. Über eine Sprechanlage teilt sie ihren Kindern mit, dass sie verhaftet wurde. Später wird sie unter anderem wegen „staatsfeindlicher Propaganda“ zu 38 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben verurteilt. Wie Sotoudeh ergeht es „unzähligen“ Frauen im Iran, sagt Mohsen Azizi Ashkartan. Mit einigen konnte er selbst sprechen, von noch viel mehr hat er Video- und Fotomaterial gesammelt und zu einem Dokumentarfilm verarbeitet.

Im Film „Die Frauen der Enghelab Straße“, der bereits 2019 fertiggestellt wurde, zeigt Ashkartan, wie Frauen gegen den Kopftuchzwang im Iran protestieren, wie sie verfolgt, inhaftiert, beschimpft und auf offener Straße zusammengeschlagen werden. Es sind eindringliche Bilder, die der studierte Theaterwissenschaftler mehr als ein Jahr gesammelt und zu einem 45-minütigen Film zusammengebaut hat. Damals, erinnert sich Ashkartan, der seit drei Jahren in Bremen lebt, habe er kein Geld für eine Doku gehabt und so auch kaum Aussicht auf ein zeigbares Ergebnis. „Alles war dunkel, ohne Hoffnung.“ Eines Tages traf er einen iranischen Regisseur, dessen Namen er nicht nennen möchte. Zu groß sei die Angst, dass sein Freund Repressionen erleiden müsse. Dieser Mann erklärte sich bereit, Ashkartan zu helfen – die Arbeit am Film begann.

Meist hätten sie nachts und an geheimen Orten die einzelnen Sequenzen zusammengeschnitten, Gesagtes übersetzt, Untertitel eingebaut. Ein Großteil des Materials fand der 36-Jährige auf „YouTube“, aber auch auf Instagram-Kanälen verschiedener Frauenrechtsaktivistinnen. Die Frauen, die zum Großteil heimlich filmten, hätten sich dabei in große Gefahr gebracht, sagt Ashkartan. „Zehn Jahre Gefängnis für Amateuraufnahmen sind nicht selten.“ Und doch seien die Videos „so wichtig für den Protest“. Für Ashkartan stand schnell fest, dass es ein Film werden musste. „Für mich ist es die ehrlichste Form des Beschreibens.“

Die Idee kam dem Filmemacher aufgrund eigener Erfahrungen. Zwei Jahre diente Ashkartan beim iranischen Militär. Gerade im Sommer, wenn Teile der Frauen freizügiger, geschminkt und ausgelassen durch die Straßen gingen, war es sein Auftrag, sie festzunehmen. Er bekam Alpträume, konnte sich mit dem Regime immer weniger identifizieren – und floh heimlich über die Türkei nach Deutschland. Auf die Frage, ob es die Möglichkeit gäbe, zurück in den Iran, zurück zu seiner Familie zu gehen, antwortet der 36-Jährige: „Keine Chance.“ Wahrscheinlich würde er sofort inhaftiert, glaubt Ashkartan.

Früher sei sein Held der Revolutionär Ernesto „Che“ Guevara gewesen, heute hätten ihn die iranischen Frauen in den Hintergrund gedrängt. „Sie kämpfen für etwas, das hier und heute passiert. Für mich sind es die Helden der Gegenwart“, sagt Ashkartan. „Ich hoffe, ich kann ihnen so ein kleines Denkmal setzen.“

Filmvortrag, Lesung und Gespräch

Das Übersee-Museum (Bahnhofsplatz 13) veranstaltet am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr einen Abend mit Lesung und Filmvortrag. Unter dem Titel „Auf der Straße der Freiheit? Frauen im Iran“ beginnt der Abend zunächst mit einer Lesung aus der Erzählung „Immer mit Zucker“ der Schriftstellerin Pajand Soleymani. Im Anschluss wird Mohsen Azizi Ashkartan über das Leben im Iran sowie seinen Dokumentarfilm „Die Frauen der Enghelab Straße“ berichten und diesen auch zeigen. Im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde. Der Eintritt kostet vier Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.