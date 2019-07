Gefühlte Farbe aus Sand

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Wattenmeer“ heißt die Werkreihe, aus der Maggie Luitjens eines ihrer Bilder in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Themen Wattenmeer und Sandmeer verweisen auf das Material. Sand oder Schlick verleihen der Farbe Gewicht und Körnung.

„Die Idee zu der Reihe ,Wattenmeer' hat etwas damit zu tun, dass ich von der Küste stamme“, erzählt Maggie Luitjens. „Ich kenne die Farben, wenn sich das Wasser zurückzieht gut. Dieses Bild enthält für mich die meisten Geheimisse.“ Die Ideen der Künstlerin mögen aus Natur und Landschaft stammen, doch vor allem arbeitet sie gern mit Flächen. Die Farben aus vielen einzelne Schichten und unterschiedlichen Farbtönen brechen dann die Flächen auf. Die Farben verbinden sich, und die Oberfläche bekommt Struktur. Luitjens Acrylbilder kann man fühlen, denn man darf sie anfassen. Asphaltlack und Schellack schützen die texturreiche Farbschicht. Nichts bröckelt. Auch die Leinwand ist fest. Jedem Bild fertigt die Künstlerin einen optimierten und von ihr angepassten Schattenrahmen. „Durch diese Arbeit bekommt jedes Bild noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit.“

Nur Namen bekommen die einzelnen Werke nicht. „Denn ein Titel begrenzt von vornherein die Gedanken“, sagt die Malerin. Sie aber möchte die Phantasie des Betrachters locken. „Jeder hat eine andere Symbolik oder andere Bilder im Kopf, die er dann assoziiert. Bei jedem werden dadurch ganz individuelle Gefühlsebenen angesprochen.“ Einmal pro Jahr reist die Bremerin nach Ägypten, in ein kleines Hotel. Ausgerüstet mit Büttenpapier, arbeitet sie quasi im „Sandmeer“ vor Ort. Sie siebt den Sand in die gewünschte Körnung und produziert Formate, die in den Koffer passen. Schon während der Schulzeit interessierte Luitjens sich für Kunst. Nach einem Studium der Sozialpädagogik reiste die Künstlerin ein Jahr nach Südeuropa: Sie lernte verschiedene Künstler kennen und begann anschließend selbst ein Kunststudium. „Das war meine Berufung“, sagt sie heute. Meist arbeitet sie nachmittags im Atelier. Wenn eine Fläche nicht fertig ist, macht sie weiter, bis in die Nacht. „Damit der Anschluss passt und die vorherigen Farben noch nicht durchgetrocknet sind, arbeite ich gerne zügig.“

Zukunftsängste hat Luitjens keine. „Vielleicht ist das auch eine Mentalitätsfrage“, sagt sie und lacht. Die Herausforderung war, irgendwann von der Kunst leben zu können. Der Weg dahin erforderte Enthusiasmus, Mut sich zu bewerben und vielleicht Glück, erzählt die Künstlerin. Anfangs jobbte sie nebenbei und nahm Druckaufträge an. Nach einer komplett leergekauften Ausstellung in Kühlungsborn setzte Luitjens alles auf die Karte Freie Kunst. 2003 erwarb sie in Walle eine alte Speiseeisfabrik. Sie beherbergt heute in der Zietenstraße unter dem Namen „Eiswerkstatt“ Ateliers und eine Druckwerkstatt.

Ob wir Kunst brauchen? „Klar. Ich bin schon immer von Bildern fasziniert. Und ich glaube, es gibt Menschen, denen es genauso geht. Das Bedürfnis nach Kunst ist uralt.“ Zu den Künstlern, die für Luitjens besonders bedeutend sind, zählen der spanische Maler Antoni Tàpies (1923 bis 2012) und ihr Kunstprofessor Wolfgang Schmitz (1934 bis 2017). Tàpies habe ebenfalls mit Sand gemalt und geheimnisvolle Schriftzeichen in seine Bilder gesetzt. Schmitz beeindruckte sie als Künstler und als Lehrer an der Kunsthochschule sehr.

Wenn Luitjens jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Werk aus der Reihe „Wattenmeer“ nach Brüssel. „Um daran zu erinnern, dass hinter jedem Flüchtling ein Menschenleben steckt und nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge sind. Vieles hat eine lange Historie. Das muss man berücksichtigen. Immerhin will jeder leben.“