„Feuerwerk der Turnkunst“ kommt nach Bremen: Artistik mit viel Gefühl

Von: Elisabeth Gnuschke

Die horizontale Jonglage mit Bällen ist weltweit einzigartig, sagen die Macher des „Feuerwerks der Turnkunst“. Lena Smaha aus Tschechien zeigt diese außergewöhnliche Kunst in der Show „Spirit“ am 2. und 3. Januar 2023 in Bremen. © TSF/Petr Smaha

Endlich wieder das „Feuerwerk der Turnkunst“ in Bremen! Anfang Januar 2023 ist die neue Show „Spirit“ in der Stadthalle zu sehen.

Bremen – Schönheit, Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Spektakel, Drama, Gefühl und Weltklasse-Artisten – ganz schön viel auf einmal. Doch das erwartet die Zuschauer nach drei Jahren Corona-Pause in der neuen Show „Spirit“ im Rahmen des „Feuerwerks der Turnkunst“, versprechen die Veranstalter. Wer das „Feuerwerk“ kennt, weiß, dass das nicht übertrieben ist. Am 2. und 3. Januar 2023 kommt „Spirit“ nach Bremen. Mehr als 10 000 Besucher dürften dabei sein.

Zwei Vorstellungen stehen in der ÖVB-Arena auf dem Plan: am Montag, 2. Januar, 19 Uhr, und am Dienstag, 3. Januar, 17 Uhr. Während die Tickets vor Corona vor allem für die erste Show im Nu ausverkauft waren, sind die Zuschauer während der Pandemie ein wenig zurückhaltender geworden, wie viele Veranstalter beobachten. So warteten die Interessenten jetzt bis kurz vor dem Termin mit dem Kartenkauf, heißt es von der örtlichen Agentur Spospom. Kurz: Für beide Shows gibt es noch Tickets für etwa zwölf bis 54 Euro (plus Gebühr). Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Mediengruppe sowie unter „www.feuerwerkderturnkunst.de“.

Was erwartet die Zuschauer bei „Spirit“? Nun, es sind zum Beispiel alte Bekannte dabei, die das Publikum bereits zu anderen Gelegenheiten in Bremen begeisterten: die Rokashkovs. Am Vierer-Reck turnen Olga und Sergey Rokashkov, die auch abseits der Bühne ein Paar sind, eine Liebesgeschichte. Wer das Duo schon gesehen hat, ist beeindruckt, wie gefühlvoll sich das am Reck turnerisch darstellen lässt.

Duo Rings aus dem „Cirque du Soleil“

Das Duo Rings besteht aus den Argentiniern Florencia Aracama und Nicolás Busso. Jahrelang waren sie im „Cirque du Soleil“ engagiert. Genau, das ist der Zirkus, der auch mit Helene Fischer deren Tour inszeniert hat. Zurück zum Duo, das jetzt erstmals in Deutschland beim „Feuerwerk der Turnkunst“ mitmischt und Ringeturnen völlig anders interpretiert. „Schwerelos und mit einer unfassbaren Leichtigkeit“, heißt es im Vorfeld.

Tim Kriegler stammt aus Berlin, hat die Strapaten für sich entdeckt und damit international für Aufsehen gesorgt. Spagat an den Strapaten? Was bei Zuschauern schon mal ein „Autsch“ auslöst, ist für Kriegler kein Problem.

Jonglage zeigt Lena Smaha, das allerdings horizontal. Das sei „weltweit einzigartig“, heißt es. Und: „Alle Gesetze der Schwerkraft scheinen außer Kraft gesetzt zu sein.“

Dynamisch kommen sieben junge Skandinavier daher, die „Scandinavian Boys“. Auf gleich drei Schleuderbrettern präsentieren sie halsbrecherische Sprünge im Sekundentakt exakt abgestimmt auf die Beats der Musik. Laut Veranstalter ist der Act „vollkommen neuartig und weltweit unerreicht“, die Fachwelt beim „Festival Cirque du Demain“ in Paris habe ungläugig gestaunt und einen Sonderpreis vergeben.

Für Körperbeherrschung und Balance auf allerhöchstem Niveau steht das Trio Belissimo. Die drei Ukrainerinnen aus Kiew wurden für ihre Akrobatik beim Festival in Monte Carlo mit dem „Bronzenen Clown“ ausgezeichnet. Das Duo Mirrow aus der Ukraine schwebt synchron am Luftring – schwindelerregend hoch.

Liebesgeschichte am Vierer-Reck mit Olga und Sergey Rokashkov. © TSF Gmbh

Etwas ganz anderes zeigen die „Dunking Devils“. Die acht Basketballartisten haben schon in der amerikanischen Profi-Basketball-Liga NBA für Aufsehen gesorgt. Bei „Spirit“ zeigen die Slowenen eigens kreierte Nummern mit speziellen LED-Lichteffekten. „Da fliegen nicht nur Bälle durch die Luft“, heißt es.

Das Duo Luc setzt sich aus Lewis und seiner Freundin Charlotte zusammen, sie stehen in der Show erstmals gemeinsam auf der Bühne. Lewis ist ehemaliges Mitglied der deutschen Turnnationalmannschaft. Beide stammen aus dem „Feuerwerk“-Showteam und zeigen ein Pas de Deux am Flying Pole.

Ein weiteres Nachwuchstalent ist Jannis Rosendorff, ebenfalls ursprünglich aus dem Showteam stammend. Er turnt an einem Gerät, das für Shows eher unüblich ist: dem Schwebebalken.

Sprünge und Salto-Folgen in einem atemberaubenden Tempo präsentiert das Duo „Icarian Games“. Fliegen ist beim Duo Programm, allerdings ohne Flügel.

Bei soviel Artistik darf ein bisschen Klamauk nicht fehlen. Dafür will Mikhail Usov, gebürtiger Ukrainer, mit Comedy sorgen. Auch er ist früher beim „Cirque du Soleil“ aufgetreten.

Aus allem hat Trainerin und Regisseurin Heidi Aguilar mit ihrem Showteam eine Einheit geformt. Für Musik sorgen „The Peppers“, eine siebenköpfige Live-Band.