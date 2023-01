Gefangen im Imkenturm an der Bremer Bischofsnadel

Von: Thomas Kuzaj

Keine Spur mehr vom Gefängnis: Bischofsnadel, aufgenommen in Blickrichtung Bischofstor. © Kuzaj

Bremen – Wohin mit den Gefangenen? Nun, ins Gefängnis natürlich. In früheren Zeiten hatte Bremen eine ganze Reihe davon, es war sozusagen immer ein Zimmerchen frei. Eines dieser Gefängnisse war der Imkenturm, den es seit bald 200 Jahren nicht mehr gibt. Und so ist er heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Der ursprüngliche Hurrelberg an der Hakenstraße hinter der Ratsapotheke galt im 15. Jahrhundert als erstes bremisches Gefängnis. Haftstraße, wie wir sie heute kennen, gab es zu jener Zeit kaum; Gefängnisse dienten allgemein zur amtlichen Unterbringung von Personen, beispielsweise zum Zweck der Untersuchungshaft bis zum Prozessbeginn. Bald aber kam zudem die Sitte auf, Freiheitsstrafen als „Ersatz“ für nicht gezahlte Geldstrafen zu verhängen. Ende des 18. Jahrhunderts setzten Freiheitsstrafen sich durch. Parallel entwickelten sich Zuchthäuser, in denen Verbrecher – eben: durch Zucht und harte Arbeit – zu besseren Menschen werden sollten. So zumindest die Hoffnung. . . In Bremen hatte es ab 1606 vor dem Stephanitor das womöglich gar älteste Zuchthaus in Deutschland gegeben.

Als Gefängnis dienten in Bremen derweil vorwiegend die Türme der Stadtbefestigung. Zeitweilig sollen es insgesamt etwa 40 gewesen sein; zu ihnen zählten unter anderem die Ostertorwache und die Marterburg, der neue Hurrelberg-Festungsturm an der Ostertorswallstraße und die Weserbrücken-Wache, die Wachen am Buntentor und am Hohentor in der Neustadt. Und eben der Imkenturm, ein alter Stadtturm bei der Bischofsnadel – heute ließe sich sagen: in den Wallanlagen (damals ja noch Bremens Befestigung).

18. Jahrhundert: Klagen über Zustände in Bremens Gefängnissen

Im ausklingenden 18. Jahrhundert verstärkten sich die Klagen über die Zustände in Bremens Gefängnissen. Der Rat beauftragte eine Kommission damit, die Sache zu untersuchen. Die Arrestbedingungen galten aber weiter als unwürdig. Das änderte sich erst in der „Franzosenzeit“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Bremen (wie unter anderem auch Hamburg und Lübeck) zu Napoleons Kaiserreich gehörte. In der „Franzosenzeit“ (18. Dezember 1810 bis 26. Oktober 1813) wurde die Verwaltung tüchtig modernisiert, das galt auch für Bremens Gefängnisse.

So manche Zelle wurde nun dauerhaft geschlossen; allgemein wurden die Bedingungen verbessert. Zudem planten die Franzosen Umbauten und wollten St. Johann im Schnoor zum Gefängnis ummodeln. Dazu kam es nicht mehr. Die Kirche wurde 1816 den Katholiken übergeben, als die katholische Gemeinde in Bremen nach dem Reformationsfuror gleichsam neu gegründet wurde. Und der Imkenturm? Er blieb noch bis 1826, dann wurde er abgerissen. Gefängnis war nun das neu errichtete Detentionshaus (Gefangenenhaus) an der Ostertorwache.

Vergessen aber wurde der Name „Imkenturm“ in Bremen nicht. Von 1967 bis 1978 zum Beispiel trug ein Schiff der Reederei DDG „Hansa“ diesen Namen. Kein Gefangenentransporter, sondern ein Versorger beispielsweise für Bohrplattformen. Der Name hatte eine gewisse Tradition, schon zu Kaisers Zeiten war ein Frachtschiff namens „Imkenturm“ für die DDG „Hansa“ gefahren. Bei den Versorgungsschiffen der 60er und 70er kamen dann auch weitere bremische Namen wie „Fangturm“ und „Kattenturm“ hinzu. Der Offshore-Versorger von 1967 war schon das vierte Schiff mit dem Namen „Imkenturm“.