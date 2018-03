Gefahr von oben: Eis-Alarm am Bremer Dom

Bremen - Rot-weißes Absperrband der Polizei flatterte am Mittwoch am Bremer Dom – dabei war der Bundespräsident längst weg. Um Sicherheit ging es trotzdem. Um die Sicherheit von Passanten nämlich.

Hoch oben am Dom hing ein etwa 50 Zentimeter langer Eiszapfen, der nicht zu erreichen und folglich auch nicht zu beseitigen war, wie ein Polizeisprecher erklärte. Und so sperrten die Einsatzkräfte die Domtreppen vorsichtshalber weiträumig ab. Damit niemand getroffen wird, wenn der Zapfen taut und in die Tiefe fällt. - kuz/Foto: Kuzaj