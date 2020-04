Gefährliches „Draußen“: Freigänger der JVA infizieren sich mit Corona

In der Erstaufnahme für Asylbewerber in Vegesack gibt es zur Zeit 120 Corona-Infizierte. Die meisten sind symptomfrei.

Bremen - Zwei Berufsfreigänger im offenen Vollzug der Justizvollzuganstalt (JVA) sowie zwei Bedienstete dieser Abteilung sind positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden. Das teilte am Donnerstag das Justizressort mit. Und in der Erstaufnahme für Asylbewerber und unrechtmäßig eingereiste Ausländer gibt es inzwischen nach Angaben des Sozialressorts 120 Corona-Fälle. Damit seien die Testungen für sämtliche gut 600 Bewohner abgeschlossen, knapp 70 Ergebnisse stünden noch aus. Bislang habe niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Die meisten Erkrankungen verliefen offenbar symptomfrei, hieß es aus dem Ressort.

Zur JVA: Sowohl die beiden Freigänger als auch die Mitarbeiter kurieren sich den Angaben zufolge derzeit außerhalb des Gefängnisses in häuslicher Quarantäne aus. Der offene Vollzug, so Matthias Koch, Sprecher des Justizressorts, diene dazu, die Betroffenen auf ihr Leben nach der Haft vorzubereiten. Koch: „Sie sind in dieser Phase ganz normal ,draußen' berufstätig, gehen morgens zur Arbeit und kehren nach Feierabend in die offene Vollzugsabteilung auf dem Gelände der JVA zurück.“ Nun hätten sich zwei Freigänger mutmaßlich „draußen“ und in der Folge zwei Bedienstete mit Covid-19 infiziert. Als Konsequenz sollen nun ab sofort alle Beschäftigten und Gefangenen des offenen Vollzugs getestet werden, sagte Justiz-Staatsrat Björn Tschöpe. Die Ergebnisse erwartet er am Wochenende. Insgesamt betrifft dies 40 Mitarbeiter sowie 47 Gefangene. 32 Bedienstete, die sich durch Kontakt zu den Freigängern oder Kollegen möglicherweise infiziert haben könnten, befinden sich laut Tschöpe bereits vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Und die Sicherheit im Gefängnis? „Der Dienstbetrieb im offenen Vollzug sowie in der JVA insgesamt ist weiterhin sichergestellt“, versicherte Tschöpe. Er verfügte zudem weitere Maßnahmen. So dürfen Beschäftigte anderer Abteilungen den offenen Vollzug nicht mehr betreten. Mitarbeiter und Gefangene des offenen Vollzugs müssen ständig einen Mund- und Nasenschutz tragen. Und laut Tschöpe wird strikt auf Abstand geachtet – gar nicht so einfach im Knast. Innerhalb der Abteilung wurde vorsorglich ein eigener Quarantäne-Bereich mit zunächst elf Haftplätzen eingerichtet. Bisher musste der Bereich noch nicht genutzt werden, hieß es. Zur Zeit sind im offenen Vollzug 47 Gefangene untergebracht. 38 weiteren Berufsfreigängern, die in den nächsten sechs Monaten entlassen werden würden, wurde im Rahmen der Pandemievorsorge Langzeitausgang gewährt. Laut Justizressort gibt es in den übrigen Abteilungen der JVA bislang keinen bestätigten Corona-Fall.

Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat unterdessen die Erstaufnahme für Asylbewerber in Vegesack und Obervieland besucht und weitere Verbesserungen angekündigt. Vor einigen Wochen war ein neu angereister Asylbewerber positiv auf Corona getestet worden, es folgten weitere Corona-Fälle bei neuen Asylsuchenden sowie im Quarantäne-Bereich, der vorsorglich für Neuankommende eingerichtet worden war. Mittlerweile gibt es 120 Fälle, fast durchweg ohne Symptome.

Stahmann will jetzt eine neutrale Beschwerdestruktur für Konflikte zwischen Bewohnern und Personal einrichten. Auch eine zweite Wlan-Leitung soll es geben, damit die Flüchtlinge möglichst auf ihren Zimmern bleiben. Die Lüftung soll zur Klimaanlage, eine psychologische Erstberatung eingerichtet werden. So sollen auch Homosexuelle leichter „zu einer individuellen Unterbringung zu finden“, sagte Stahmann. Sie wies aber auch darauf hin, dass seit Corona-Ausbruch bereits 250 Asylsuchende in andere Einrichtungen umgezogen sind. Derzeit leben rund 370 Menschen in der Einrichtung, die für bis zu 750 ausgelegt ist.

Zur Info: 362 Menschen genesen

Das Land Bremen meldete am Donnerstagabend 708 bestätigte Corona-Fälle (davon 32 in Bremerhaven). Das waren 35 Infizierte mehr als am Vortag. 362 Menschen (+13), also mehr als die Hälfte, gelten inzwischen als genesen. Wie schon am Tag zuvor ist der Anstieg laut Gesundheitsressort insbesondere auf die umfangreichen Tests in der Erstaufnahme für Asylbewerber und illegal eingereiste Ausländer zurückzuführen. Hier gibt es inzwischen 120 Infizierte, fast durchweg symptomfrei. Aktuell werden im Land 52 Corona-Infizierte stationär versorgt, sieben müssen beatmet werden. Bei 48 der stationär behandelten Personen handelt es sich um Bremer.