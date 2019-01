Gefährlicher Spritzentausch

Bremen - Von Steffen Koller. Ende einer „von Gewalt geprägten Beziehung“: Das Landgericht Bremen hat am Mittwoch einen 47-Jährigen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Raub zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Der Mann tauschte nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer eine Spritze mit Schmerzmitteln aus, mit der seine im Koma liegende Lebensgefährtin versorgt wurde. Laut Vorsitzendem Richter tat er es, um die Betäubungsmittel selbst zu konsumieren.

Die Beziehung stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Als „On-Off-Beziehung“ bezeichnete Claudia S. (52) in ihrer Zeugenaussage das Verhältnis zu Peter F. (47), mal sei es gut zwischen den beiden gelaufen, mal eben nicht. Zweieinhalb Jahre waren sie ein Paar. Claudia S. hatte ihrem Lebensgefährten schon so einiges verziehen, berichtete sie im Gerichtssaal. Mehrfach sei F. ausfallend und aggressiv geworden, habe sie geschlagen, sie womöglich auch bestohlen. Oft sei Alkohol im Spiel gewesen. Auch Drogen konsumierte der 47-Jährige regelmäßig. All das hätte sie ihm vermutlich noch verziehen, doch die „von Gewalt geprägte Beziehung“ sollte im Sommer 2018 auf eine endgültige Probe gestellt werden, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Seifert.

Am 28. Juni betrat F. zur Mittagszeit die Intensivstation eines Bremer Krankenhauses. Dort lag Claudia S. seit fünf Tagen im Koma, nachdem Ärzte ihr aufgrund von schweren Hirnverletzungen Teile der Schädeldecke entfernt hatten. Er kam sie regelmäßig besuchen, deshalb schöpfte wohl auch das Pflegepersonal keinen Verdacht, als Peter F. allein im Zimmer der Frau war. F. tauschte eine Spritze an einem Versorgungsautomaten aus, versuchte den Inhalt - das starke Schmerzmittel Sufentanil - in eine leere Spritze zu füllen und wollte dann die geleerte Spritze wieder in den Automaten stecken. So rekonstruierte das Gericht das Geschehen. Unmittelbar danach alarmierte das System eine Krankenschwester und die Tat flog auf.

Seit Anfang Dezember musste sich Peter F. nun verantworten. Und die Vorwürfe wogen schwer. Die Staatsanwaltschaft hatte F. versuchten Totschlag zur Last gelegt und auf fünf Jahre Haft plädiert. F. habe „die lebensgefährdende Behandlung erkannt“, handelte also mit bedingtem Tötungsvorsatz, sagte der Staatsanwalt. Felix Deutscher, der Anwalt des Angeklagten, beantragte eine einjährige Bewährungsstrafe für seinen Mandanten. Trotz der ausgetauschten Spritze „bestand keine tatsächliche Gefahr für Leib und Leben“ argumentierte er. Das Gericht sah dies ähnlich und wertete die Tat als versuchte gefährliche Körperverletzung sowie als Versuch, illegal an Betäubungsmittel zu gelangen. Richter Jürgen Seifert sagte: „Er vertraute vollends darauf, dass Frau S. nicht sterben würde.“

Heute leben beide getrennt. Das mag wohl daran liegen, dass der Angeklagte nicht zum ersten Mal auf seine Freundin losgegangen ist. Laut Gericht schlug er der Frau Mitte 2017 mit einem Nudelholz auf den Kopf, etwa ein halbes Jahr später riss er ihr eine Goldkette vom Hals, um diese für Drogen zu verkaufen.

Daneben war der Mann angeklagt, einen 61-jährigen Rollstuhlfahrer ins Gesicht getreten zu haben. Der vermeintliche Grund: Schulden im Kleingeldbereich.