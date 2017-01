Auf vielen Bremer Straßen erinnern „Stolpersteine“ an Opfer der NS-Herrschaft – wie hier in der Neustadt.

Bremen - Die Senats-Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus hat in diesem Jahr den 75. Jahrestag der Wannseekonferenz zum Schwerpunkt. Sie beginnt am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Oberen Rathaushalle. Der Eintritt ist frei.

Als Hauptrednerin wird Dr. Elke Gryglewski erwartet. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannseekonferenz“. Ihr Festvortrag trägt den Titel „75 Jahre danach: Die Wannseekonferenz, der Holocaust und die Gegenwart der Erinnerung“.

Darüber hinaus werden Namen von Opfern der Medizinverbrechen in Bremen verlesen, hieß es im Rathaus. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) spricht ebenfalls. Dr. Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, führt durch den Abend.

Am 20. Januar 1942 trafen sich unter Vorsitz des Chefs des Reichssicherheitshauptsamtes, Reinhard Heydrich, hochrangige Vertreter der NS-Reichsregierung und weiterer Behörden, um die Organisation des (bereits beschlossenen) Holocaust zu koordinieren. Auf der Wannseekonferenz wurde der Holocaust im Detail organisiert.

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Freitag, 27. Januar, gibt es in Bremen einmal mehr ein umfangreiches Programm mit Konzerten, Vorträgen und Filmvorführungen. Hinzu kommen Lesungen und Rundgänge. Das vom Verein „Erinnern für die Zukunft“ und von der Landeszentrale für politische Bildung zusammengestellte Programm reicht bis in den März hinein.

Die Kulturambulanz Bremen-Ost erinnert am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr in einem Vortrag von Jannik Sachweh an die Malerin Josefa Egberts und gleichzeitig an die Krankenmorde im Nationalsozialismus. Eine Ausstellung zum gleichen Thema wird bereits am Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr eröffnet.

Über Pogrome in Bremen spricht Achim Saur unter dem Titel „Mitläufer und Scharfmacher“ am Dienstag, 21. Februar, um 20 Uhr im Waller Kulturhaus „Brodelpott“ (Schleswiger Straße). Dabei werden auch Protokolle von Nachkriegs-Strafverfahren verlesen.

Im Denkort Bunker „Valentin“ in Farge wird am Sonnabend, 11. März, um 18 Uhr ein „Oratorium für Bläser, Chor und Sprecher“ über Anne Frank aufgeführt (Anmeldung: www.denkort-bunker-valentin.de).

