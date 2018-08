CDU schlägt vor, Bahnhofsvorplatz in „Helmut-Kohl-Platz“ umbennen 

Gedenken in Bremen

+ © Kuzaj Der Bahnhofsvorplatz könnte in Zukunft „Helmut-Kohl-Platz“ heißen, findet die Bremer CDU. © Kuzaj

Bremen - Am 16. Juni dieses Jahres hat sich der Tod von Bundeskanzler Helmut Kohl zum ersten Mal gejährt. Wegen „seiner Verdienste und seines außergewöhnlichen Lebenswerks“, so eine Sprecherin, wollen die Christdemokraten Helmut Kohl mit einem „repräsentativen Ort innerhalb der Stadt Bremen“ würdigen. Daher habe der Landesvorstand der Bremer CDU in seiner Sitzung am Montag einstimmig einen Vorschlag beschlossen, den Bahnhofsvorplatz zum „Helmut-Kohl-Platz“ umzubenennen.