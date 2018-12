„Der gedeckte Tisch sollte eine Seele haben“

Bremen - Von Dieter Sell. Respekt und Wertschätzung für den Gast zeigt sich auch in der Art und Weise, wie der Tisch gedeckt ist. Gerade zu Weihnachten und Silvester. Das muss nicht opulent sein, sagen Experten. Aber sorgfältig und mit Seele vorbereitet.

Es ist fast wie ein Langstreckenlauf. Noch steht nirgends eine Speise, da hat Bankettleiter Heico Geffken jeden der 20 Tische in der historischen Oberen Rathaushalle in Bremen schon fünfmal umrundet. Für das traditionelle Wilhelm-Kaisen-Bürgermahl liegt auf leicht gestärkten weißen Damast-Tischdecken das Ratssilber parat. An jedem Platz wartet neben dem Besteck ein goldumrandeter Brotteller mit Stadtwappen.

Am Ende werden mehr als 200 Gäste an den Tischen Platz nehmen, die wie Inseln wirken und über denen an schweren Eisenketten große Schiffsmodelle aus der Hansezeit schweben. Viel Arbeit für das Bankettmanagement um Geffken und seine Kollegin Svenja Winkler, die heute am Ende 14 Stunden auf den Beinen sein werden. Sie sind Experten in Sachen festlicher Tafel – egal, ob in der Rathaushalle oder zu Hause an Heiligabend oder Silvester.

Im Rathaus, Ausbildungsbetrieb für derzeit neun junge Männer und Frauen im Restaurantservice, haben sie schon für prominente Gäste aus aller Welt den Tisch gedeckt. „Festlich, aber bescheiden“, so soll es diesmal sein, beschreibt Geffken die Leitlinie. Das Essen ist ein Dank für Ehrenamtliche und Sponsoren, die sich für soziale Belange in der Stadt engagieren.

+ Er hat den Blick fürs Detail: Heico Geffken, Bankettmanager im Bremer Rathaus. Er weiß: „Ein sortierter, ein gepflegter Tisch sorgt für Vertrauen.“ © epd/Vankann

Dabei ist Vorbereitung alles. Bevor eingedeckt wird, wurden bereits die Servietten gefaltet – „gebrochen“, wie es im Fachjargon heißt. Silberbesteck und Gläser sind frisch poliert. Die Tischdecken werden so aufgelegt, dass alle Mittelbrüche im Raum parallel verlaufen. Unterbrüche – Falten, die nach unten weisen – liegen in Richtung Eingangstür, damit der Gast beim Betreten des Raumes symbolisch gesehen nicht auf einen Berg schaut. Die Blumen auf den Tischen dürfen nicht zu hoch sein, damit sich beim Essen alle gut sehen können.

„Wenn ich nicht auf Kleinigkeiten achte, dann ist die Ruhe weg“, ist Geffken überzeugt. „Ein sortierter, ein gepflegter Tisch sorgt für Vertrauen. Das ist Willkommenskultur.“ So zeige sich auch Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Gast. Dazu gehöre auch die Bewegungsfreiheit am Platz. „60 Zentimeter sollte jeder bekommen“, betont der leidenschaftliche Gastgeber. „Auch zu Hause an der Weihnachtstafel.“

Weihnachten und Silvester sind in vielen Familien Anlässe, festlich zu decken und gemeinsam zu tafeln. Wie das die königlich-dänischen Tischeindecker auf Schloss Amalienburg für ein feierliches Silvestermenü gestalten, ist gerade in einer Ausstellung des Bremer Wilhelm-Wagenfeld-Hauses zu sehen. Die dänische Designerin Margrethe Odgaard hat dazu eine Tischdecke entworfen, auf der weiße Linien eingewebt sind, die genau vorgeben, wo was zu stehen hat: eine Vielzahl von Besteckteilen, Tellern und Gläsern.

Wie viel Nähe unterstützt ein Gespräch?

„Die Tischdecke lenkt die Aufmerksamkeit auf soziale Konstellationen“, so Kathrin Hager, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Design-Museums. Und sie wirft Fragen auf: Wann behindern sich Ellenbogen? Wie viel Nähe unterstützt ein Gespräch?

Die Kulturwissenschaftlerin sieht in der Tischkultur einen Spiegel der Gesellschaft. Wirkten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Regeln aus höfischen Traditionen, spielten in den 20er-Jahren effektivere Arbeitsabläufe durch kurze Wege und neue Materialien eine Rolle.

Neben sachlicher Moderne tauchte im Nationalsozialismus aus ideologischen Gründen „Volkskunst“ wie Westerwälder Steingut und Bunzlauer Keramik auf den Tischen auf, wie aus einem Beratungsheft für Bäuerinnen unter dem Titel „Heimat deckt die Tische“ hervorgeht. Im Nachkriegsdeutschland kamen vermehrt skandinavische Einflüsse und individuellere Noten dazu.

Genau wie in der Gesellschaft sei heute Vielfalt der Trend, sagt Hager. Doch egal, ob weiß oder bunt, bescheiden oder opulent gedeckt – „Hauptsache sorgfältig“, meint Geffken und betont: „Der gedeckte Tisch sollte eine Seele haben.“

www.rathaus.bremen.de

www.wilhelm-wagenfeld-stiftung.de