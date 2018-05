Gebäude in Bremen brennt innerhalb von zwei Tagen zwei Mal

Etwa 250.000 Euro Schaden

Es entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro.

Bremen - Ein Anrufer meldete in der Nacht zu Dienstag erneut ein Feuer in der Stader Landstraße im Bremer Stadtteil Burgdamm. Das Gebäude brannte bereits am vergangenen Sonntag