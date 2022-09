Gaspreisdeckel: Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt scheitert

Von: Johannes Nuß

Teilen

Über eine Bundesratsinitiative in Berlin wollte die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) einen Gaspreisdeckel in Deutschland installieren. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt hat eine Bundesratsinitiative für einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen. Aus dem Senat kommt Gegenwind.

Bremen – Nachdem die Linke am vergangenen Wochenende mit Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard ihr Spitzenpersonal zur Bürgerschaftswahl 2023 gewählt hat, bringt sich die Partei im Wahlkampf in Bremen schon in Stellung. Mit einer ersten Forderung von Kristina Vogt, über eine Bundesratsinitiative in der Energiekrise einen Gaspreisdeckel zu installieren, ging die Partei im Senat aber erst einmal baden.

Gaspreisdeckel: Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt scheitert im Senat

Dabei würde mit einem Gaspreisdeckel besonders private Haushalte im Land Bremen entlastet, die derzeit besonders unter den hohen Gaspreisen leiden. Dies sind vornehmlich Hartz-IV-Haushalte, Aufstocker, Geringverdiener sowie Personen mit einem niedrigen und mittleren Einkommen.

Eben genau diesen Personenkreis wollte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt mit ihrem Vorschlag über eine Bundesratsinitiative des Landes Bremen deutlich entlasten. Wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen allerdings berichtet, fand Vogt unter den Bremer Regierungsmitgliedern keine Mehrheit für ihren Vorschlag.

Wie es heißt, hätten Betroffene nach dem Vorschlag weiterhin Gas zu den Preisen kaufen können sollen, wie sie noch vor der Energiekrise und vor dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine existent waren. Beim Ausschöpfen des Grundbedarfs wäre Schluss gewesen, alles, was mehr verbraucht worden wäre, hätte zu teureren Preisen eingekauft werden müssen. Eigentlich eine sehr faire Rechnung, stichelt sie doch im Endeffekt wahrscheinlich tatsächlich dazu an, mit Gas etwas sparsamer umzugehen.

Gaspreisdeckel: Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt will weiterhin an Plänen festhalten

Doch alles Pustekuchen! Von der restlichen Regierungsbank verspürt Vogt derzeit kräftigen Gegenwind, obwohl die mit SPD, Grünen und Linken sehr sozial besetzt ist. Trotzdem war es Vogt nicht möglich, die anderen Regierungsmitglieder in Bremen auf ihre Seite zu ziehen.

Jetzt will die Senatorin eine ähnliche Idee für die Wirtschaft ausarbeiten, die sie auch mit der vorangegangenen Idee unter anderem habe ankurbeln wollen, so buten un binnen. Denn haben private Haushalte mehr Geld, dann geben sie es in der Regel auch aus und unterstützen damit die Wirtschaft.