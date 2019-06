„Open Campus“: Uni für die ganze Familie

„Solar-Cup“ geht nach Wildeshausen

+ © Brinkmann Die Schüler des Gymnasiums Wildeshausen gewannen mit ihrem Fahrzeug den „Solar-Cup“. © Brinkmann

Bremen - Von Max Brinkmann. Trotz der teils großen und grauen Regenwolken am Himmel sind am Sonnabend viele Besucher zur Bremer Uni gekommen. Grund war der „Open Campus“ – ein Angebot, bei dem sich die verschiedenen Institute und Einrichtungen mit Mitmach-Aktionen präsentieren und einen Einblick in ihre Arbeit gewähren.