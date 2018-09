Ganz nah am Mond

Bremen - Grauer Himmel, 13 Grad, aber es bleibt trocken. Trainerin Astrid Beck (49) mach die Teilnehmer des von der Bremer Krebsgesellschaft organisierten „Venuslaufs“ warm. „Fehlt Euch die Sonne? Das kann doch nicht sein. Seht Euch um, das ist doch die Sonne selbst“, ruft sie. Das macht munter. 3 177 Läufer sind am Sonntag im Bürgerpark dabei und schaffen 32 601 Kilometer. Für jeden Kilometer spenden Firmen 50 Cent zugunsten krebskranker Menschen.

Arme hoch, recken und strecken im Standlauf: „Ab ins Alte Land, Äpfel pflücken“, ruft Beck den Läufern zu. Dann kann es losgehen. Sie hat einen guten Tipp gegen den inneren Schweinehund: „Man muss den einfach an die Leine nehmen und ihm sagen, wir machen jetzt eine Stunde Sport. Danach setzen wir uns schön gemütlich aufs Sofa. Man muss ihm gut zureden statt gegen anzugehen.“ Allein 70 Teams bringen gut 1 200 Läufer an den Start. Zu zweiten Mal machen Golfer der Bremer Schweiz Kilometer. Erstmals dabei ist der ATS Buntentor mit einem Hindernislauf, dem ersten „Crow-Mountain-Survival“. Ruderer des Bremer Clubs Hansa helfen, auf der Weser den Kilometerstand weiter hochzubekommen. Läufer des Lauf- und Rückenclubs „Sportziel“ nutzen die Veranstaltung für ein Training und haben sich eine zehn Kilometer lange Rundstrecke um den Park gesucht. „Allein da gehen wir von 200 Teilnehmern aus“, sagt Marie Rösler (62), Leiterin der Beratungsstellen der Bremer Krebshilfe.

Zwölf Läufer des Sozialverbands Deutschland sind am Start. Joachim Wittrien, Vorsitzender des Bremer Landesverbandes, erzählt von Krebskranken, die die Rechtsberatung des Verbandes in Anspruch nehmen: „Wir haben viel mit Krebs zu tun. Viele Kranke reichen einen Behinderungsgrad ein.“ Der 70-Jährige hatte selbst Krebs. Von seinem Oberschenkel wurde eine drei Pfund schwere Geschwulst entfernt. Heute will er drei Kilometer laufen. Seine Verbandskollegin Annette Bullwinkel (63) will zwei Runden à 1,5 Kilometer mit Nordic Walking schaffen. Sie hat ihre zwei Stöcke parat. „Bei mir bringt jeder Kilometer doppelt. Ich habe ja vier Beine“, scherzt sie. Sie blieb bisher von Krebs verschont, verlor aber 2011 gleich drei Angehörige. Sie will es beim Lauf gemütlich angehen.

Nach 18 „Venusläufen“ sind 377 402 Kilometer zusammengekommen. Nächstes wird der Mond (384 400 Kilometer) erreicht. Knapp ein Prozent der Strecke zur Venus ist geschafft.

mko