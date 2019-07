Ganz in Hanf

+ Samtig in der Hand und schön anzusehen: Laura Gottschalch zeigt ein Jackett-Dress, ein Kleid fest verbunden mit einer Jacke, fair gehandelt aus Indien. Foto: KOWALEWSKI

Bremen – „Ekamata Hona“, so heißt es am Stand von Laura Gottschalch (32.) „Das ist Sanskrit und bedeutet, wenn zwei oder mehr Personen sich über etwas einig sind“, sagt sie zwischen bunten Kleidern aus edlen Stoffen. Der Stand lässt die Herzen von Frauen auf dem Speichermarkt in der Überseestadt höherschlagen. Tausende von Menschen schlendern am Sonntag über das Gelände vor dem Speicher XI.