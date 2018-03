Gangsterschwank mit 50er-Feeling im Bremer Kriminaltheater

Freche Komödie mit schiefem Bühnenbild

+ © Claudia Hoppens Grazie trifft Riesenbaby: Mrs. Wilberford (Nina Arena) schüttelt Knoxton (Mateng Pollkläsener) die Hand. Dahinter: Marcus (Martin Leßmann,v.l.), Louis Harvey (Guido Maria Kober) und Major Claude Courtney (Mark Derichs). © Claudia Hoppens

Bremen - Von Martin Kowalewski. Einfach stilecht. Mrs. Wilberford (Nina Arena) ist eine durch und durch britische Seniorin der 50er. Höflich in den Umgangsformen, stolz auf ihren auf See gefallenen Mann, hat sie ein schickes Telefon mit Goldelementen und bietet Gästen immer Tee an.