Vier OHB-Satelliten werden in Kourou auf die Ariane 5 „gepackt“

Galileo-Quartett fliegt im Juli

+ © OHB SE Die Galileo-Satelliten kurz vor ihrer Abreise aus dem Reinraum des Raumfahrtunternehmens OHB in Bremen. © OHB SE

Bremen - „Tara“ und „Samuel“ sind in Kourou. Die beiden Galileo-Satelliten werden im europäischen Weltraumbahnhof auf den Start ins All vorbereitet. Im Juni schickt der Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB ein weiteres Satellitenpärchen auf die Reise von Bremen nach Französisch-Guayana. Und im Juli soll das Quartett dann ins All geflogen werden – an Bord einer Ariane-5-Rakete.