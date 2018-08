Plattbodenschiffe liefern maritimes Schauspiel in Bremerhaven

Bremen - Das bekommen sogar Bremerhavener selten zu sehen: Am Freitag, 17. August, öffnet sich um 15 Uhr die gläserne Drehbrücke über dem Alten Hafen, um rund 20 Plattbodenschiffe und historische Segler passieren zu lassen. Denn am 18. und 19. August werden wieder die „Schippertage Bremerhaven“ gefeiert.

Zum dritten Mal laufen die charismatischen Tjalken, Gaffelketschen und Grundeln Bremerhaven an, um hier als historische Zeugnisse im Mittelpunkt zu stehen. Das Rahmenprogramm mit Musik und Handwerksdarbietungen wurde von der Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“ geplant. Neben dem Blick auf die liebevoll gepflegten Schiffe dürfen sich die Besucher auch auf den einen oder anderen Klönschnack mit den Eignern der Traditionsschiffe freuen.

Mit der Einlaufparade am Freitagnachmittag um 15 Uhr geht es los. Die Schiffe sammeln sich im Neuen Hafen, passieren die Klappbrücken zwischen den Hafenbecken und suchen sich ihren Liegeplatz im Alten Hafen. Am Sonnabend und Sonntag folgt dort von jeweils 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm für See- und „Sehleute“. Seiler, Korbflecher oder Kerzenzieher laden dazu ein, ihnen beim Ausüben ihrer historischen Arbeiten über die Schultern zu schauen. Begleitet wird das Treiben an der Kaje von einem maritimen Musikprogramm. Am Montag gegen 10 Uhr laufen die Schiffe dann wieder gemeinsam aus, weil erneut die drei Brücken geöffnet werden müssen.

Diese Veranstaltung findet zum dritten Mal nach 2016 als Kooperation zwischen „Erlebnis Bremerhaven“, der Schiffergilde Bremerhaven, dem Deutschen Schifffahrtsmuseum und dem Deutschen Sielhafenmuseum in Carolinensiel statt. sk

www.bremerhaven.de/schippertage

Historie

Ohne Plattbodenschiffe ging bis vor 100 Jahren an den deutschen und niederländischen Küsten nichts: Aaken, Bojer, Ewer, Galioten, Kuffen und Tjalken bildeten wegen ihres geringen Tiefgangs die wichtigsten Verkehrs- und Transportmittel im Wattenmeer. Im Laufe der Jahrzehnte verloren sie aber ihre Bedeutung und sind mittlerweile eher selten zu sehen. Im Freizeitbereich sind sie heute beliebt, da sie sich zum vollständigen Trockenfallen eignen und damit dem Segel-Erlebnis eine faszinierende Facette geben.