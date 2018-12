Gänsehaut bei Mondschein

1 600 Besucher sehen Auftaktkonzert von „The Voice of Germany“ in der Halle 7

+ Auftakt für die Tour des Fernsehformtats „The Voice of Germany“ in der Halle 7. Die vier Finalisten sowie die zwei Wildcard-Gewinner sorgten am Donerstagabend für so manchen Gänsehautmoment. Am 4. Januar gastiert die Tour in Oldenburg. J Foto: Sascha Schroeder

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine Ballade macht den sonst etwas bieder wirkenden Samuel Rösch zu einem Giganten des Ausdrucks. Ruhig steht der Gewinner von „The Voice of Germany“ im Scheinwerferlicht und erobert die Herzen von 1 600 Zuschauern mit Herbert Grönemeyers „Der Weg“. Ein Stimmungshöhepunkt der Show „The Voice of Germany – Live in Concert“ am Donnerstagabend in der Halle 7.