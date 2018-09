Weltstars und Olympiasieger: Viele Events in der Stadthalle

Bremen - Von Jörg Esser. Weltstars kommen nach Bremen. Und Olympiasieger. Österreicher und Holländer. Und ganz viele deutsche Spizenkünstler und Spitzenmusiker. Der Veranstaltungskalender der Stadthalle (ÖVB-Arena) für die Saison 2018/19 ist gut gefüllt. „Die Namen der Künstler können sich sehen lassen“, sagt Stadthallen-Chef Andreas Adolph.

„Wir haben die derzeit erfolgreichsten deutschen Musiker in unseren Hallen“, sagt Adolph. „Mit Elton John und André Rieu sind auch international hochkarätige Stars vertreten.“ Auch die Eisshow „Holiday on Ice“ gastiert nach kurzer Pause wieder auf der Bürgerweide. Für die Bremer Premiere am 20. Februar 2019 werden Aljona Savchenko und Bruno Massot erwartet, die im Februar in Pyeongchang in Südkorea für Deutschland die Goldmedaille im Paarlauf mit einer Traumkür und dem Weltrekord von 159,31 Punkten gewannen.

Zum Saisonauftakt mitten in der Freimarktszeit wird Andreas Gabalier erwartet. Der Volks-Rock‘n‘-Roller aus der Steiermark, der markige Sprüche und Volldampf garantiert, gastiert am Sonnabend, 20. Oktober, in der Arena und hat neben bekannten Hits wie „I sing a Lied für Di“ und „Hulapalu“ Songs seines neuen Albums „Vergiss mein nicht“ im Gepäck.

Sir Elton John im Mai

Zu den weiteren internationalen Showgrößen, die an der Weser aufschlagen, zählt Sir Elton John. Der Altmeister geht auf große Abschiedstournee und gastiert zum Auftakt seiner Deutschland-Reise am Donnerstag, 9. Mai, in der Bremer Stadthalle. Im Mai folgen dann mit DJ Bobo aus der Schweiz (8. Mai), David Garrett (21. Mai), Schiller (23. Mai). Panikrocker Udo Lindenberg gibt gleich zwei Konzerte – am 31. Mai und am 1. Juni. Das erste ist ausverkauft. Ausverkauft ist auch der Auftritt von Herbert Grönemeyer am 9. März in der ÖVB-Arena.

Zurück in die Chronologie, in den Spätherbst dieses Jahres. Am Sonnabend, 17. November, kommt Comedy-Shootingstar Chris Tall mit seinem Programm „Und jetzt ist Papa dran!“ in die Stadthalle. Am Donnerstag, 29. November, spielt Cro, der Rapper mit der Panda-Maske, in Halle 7. Die „Night of the Proms“ folgt am Sonntag, 2. Dezember, H.P. Baxxter und „Scooter“ stehen am 8. Dezember auf der Bühne. Drei Tage später – am 11. Dezember – sind Hartmut Engler und „Pur“ zu Gast. Die „Fantastischen Vier“ treten am 23. Januar auf, „Alligatoah“ am 25. Januar, der holländische Stargeiger André Rieu am 27. Februar.

Auch das Showprogramm hat einiges zu bieten. Den Anfang macht am 20. Dezember das Kindermusical „Yakari 2“, die Pferdeshow „Cavalluna“ (früher: Apassionata) kommt am 26. und 27. Dezember mit vier Shows nach Bremen. Das „Feuerwerk der Turnkunst“ steht am 2. und 3. Januar auf dem Terminkalender, die Eisrevue „Holiday on Ice“ gastiert vom 20. bis 24. Februar in Bremen. Und auch die omnipräsenten Zauberlehrlinge kommen an die Weser: Die „Ehrlich Brothers“ präsentieren am 8. Februar ihre Show „Faszination“ in der Arena.

