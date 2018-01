Fußgängerin beim Überqueren der Straße schwer verletzt  

Bremen - Eine 22 Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Wie die Bremer Polizei auf ihrem Facebook-Kanal berichtet, wollte die junge Frau die Karl-Kautzky-Straße überqueren. Hierbei nahm sie aber nicht die nahegelegene Fußgängerfurt an der Ampel, sondern ging einige Meter weiter an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle über die Fahrbahn. Ein 26 Jahre alter Autofahrer, dem die Sicht durch ein anderes Fahrzeug versperrt war, übersah die 22-Jährige und erfasste sie. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

