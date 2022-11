Fußgänger schaut auf Handy: 18-Jähriger von Bremer Straßenbahn erfasst

Von: Johannes Nuß

Eine Straßenbahn hat am Hauptbahnhof in Bremen einen 18-Jährigen erfasst. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Beim Überqueren von Gleisen in der Innenstadt ist ein 18-Jähriger in Bremen von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei hatte er noch Glück im Unglück.

Bremen – Ein 18 Jahre alter Bremer konnte sich am Freitagmittag, 18. November 2022, bei seinem Schutzengel bedanken. Der Heranwachsende schaute beim Überqueren der Gleise in der Innenstadt von Bremen auf sein Handy und übersah dadurch eine herannahende Straßenbahn. Er wurde eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und zog sich nur leichte Verletzungen zu, schreibt die Polizei in einem Bericht an die Presse.

Der 18-Jährige habe an Gleis B auf dem Bahnhofsplatz gestanden und auf sein Mobiltelefon geschaut, berichten die Beamten der Polizei. Dabei war er anscheinend so sehr abgelenkt, dass er beim Betreten der Schienen eine herannahende Straßenbahn nicht bemerkte. Er wurde von der Straßenbahn erfasst und unterhalb des ersten Wagons eingeklemmt.

Handys haben im Straßenverkehr nichts verloren Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin: Ablenkung im Straßenverkehr, wie in diesem Fall durch die Nutzung eines Handys, hat seit Jahren einen wachsenden Anteil an der Entstehung gefährlicher Verkehrssituationen. „Wir appellieren: Richten Sie stets den Fokus auf den ohnehin schon sehr komplexen Straßenverkehr. Kein Telefonat, keine Nachricht kann so wichtig sein, dass man die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährdet. Dies gilt nicht nur für das Autofahren, sondern genauso auf dem Fahrrad, oder wenn man zu Fuß unterwegs ist“, so die Polizei.

Die Feuerwehr Bremen schließlich hob die Straßenbahn mittels Hydraulik an und befreite den jungen Mann. Der Fußgänger zog sich dabei wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Fahrer der Straßenbahn erlitt einen leichten Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

