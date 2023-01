Fußgänger in Bremen bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Von: Yannick Hanke

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, ist ein 74-jähriger Fußgänger in Bremen-Hastedt von einem Sattelzug erfasst worden. Der Senior wurde lebensgefährlich verletzt. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Am Donnerstag ist ein 74-jähriger Fußgänger in Bremen-Hastedt von einem Sattelzug erfasst worden. Der Senior wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen – Bei einem Unfall mit einem Sattelzug ist ein Mann in Bremen-Hastedt am Donnerstag, 26. Januar 2023, lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als der 74-Jährige gegen 11:40 Uhr in der Pfalzburger Straße auf Höhe Am Rosenberg an einem Fußgängerübergang die Straße überqueren wollte.

Wie die Polizei berichtet, wurde er offenbar von dem 39 Jahre alten Sattelzugfahrer, der stadtauswärts unterwegs war, übersehen.

Der 74-Jährige wurde von einem Rettungswagen nach notärztlicher Behandlung mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 362-14850 jederzeit entgegen.

Überdies ist es ebenfalls am Donnerstag zu einer Massenkarambolage in der Hansestadt gekommen. Auf dem Autobahnzubringer Bremen-Hemelingen waren fast 20 Autos durch Glatteis ineinander gekracht. Ein Mann wurde dabei verletzt. Der viel befahrene Zubringer musste in Richtung der Autobahn A1 zwischen 6:00 und 10:00 Uhr voll gesperrt werden.