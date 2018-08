Fußball, Festivals und Open Airs: Das ist los in Bremen am Sonnabend

Polizei hat viel zu tun

Bremen - Fußball, Festivals und Open Airs: Großkampftag für die Polizei am Sonnabend, 11. August. Neben einem Testspiel von der Werder gegen Villarreal mit rund 25 000 Besuchern und dem „Tag der Fans“ im Weserstadion (15 000 bis 20 000 Besucher) gibt's auf der Bürgerweide die Schlagersause „Bremen Olé“ (Beginn: 13 Uhr) mit 15 000 Zuschauern, das große Open Air auf dem Mercedes-Gelände in Sebaldsbrück (Beginn: 15.30 Uhr) mit 37 000 Besuchern sowie kleinere Festivals im Stadtgebiet. Beispielsweise heißt es vor dem Pier 2 in Gröpelingen „Connect Drum & Bass“. Und am Lankenauer Höft findet das Festival „Himmelhöft“ statt.