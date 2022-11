„Funky Town“ im GOP Bremen: Locker, lässig, leicht

Von: Ralf Sussek

Das „Duo Spirit“ beherrscht seine kräftezehrende Partnerakrobatik nicht nur am Boden, sondern auch an den Strapaten hoch oben in der Luft. Luiza Vorontsova und Dmitrii Vinokurov sind in der neuen GOP-Show zu sehen. © Sussek

Bremen – Ja, der Funke ist übergesprungen. Das Publikum ist begeistert, singt mit, tanzt mit – die neue Show „Funky Town“ reißt von den Sitzen. Selbstkomponierte und selbstgemachte Musik, temporeiche Artistik und Comedy, das sind die Zutaten für die gut gewürzte Mischung, die das Bremer Varieté-Theater GOP zu seiner sechsten Premiere in diesem Jahr präsentiert.

Die Grooves von Beatboxer „Drop Bert“ (Robert Wicke) und Fede Rimini geben im wahrsten Sinne des Wortes den Takt vor. Da bleibt wenig Raum für Ruhe und Langsamkeit. Allein Kai Eikermann mit seiner Physical Comedy leitet seine Nummern mit Bedacht und gespielter Einfachheit ein, wenn er mit einem Besen die Bühne fegt, ehe er, dann wieder vom Rhythmus der Musik gepusht, mit Elementen aus Breakdance, Robot und Electric Boogie seinen Körper schüttelt, ihn über die Bühne schweben oder auf ihr rotieren lässt. Das ist lässig, das ist lustig – Eikermann erhielt nicht ohne Grund als erster Deutscher den „United Slapstick Award“ – und sorgt für Erstaunen, dass ein 59-Jähriger mit solch einer Vehemenz (diesmal ohne Besen) über die Bühne fegt.

GOP Bremen: Fulminante Hebe- und Haltefiguren

Auch die Artistik nimmt dank der Rhythmen immer mehr Tempo auf. Geht es bei der Trapeznummer der Bremerin Mareike Koch vergleichsweise ruhig zu, rotiert Simone Bredice zu Elektro-Klängen in seinem Cyr mit hoher Geschwindigkeit über die Bühne; all dies garniert er mit Breakdance-Einlagen. Das „Duo Spirit“ hat sich einst bei einer Show-Produktion kennengelernt. Heute sind Luiza Vorontsova und Dmitrii Vinokurov auf und hinter der Bühne ein Paar. Ihre kräftezehrende Bodenakrobatik besteht aus fulminanten Hebe- und Haltefiguren, in denen sie nahezu schwebend die physikalischen Gegebenheiten außer Kraft setzen. Apropos Kraft: Nach der Pause vollführen sie in luftiger Höhe an den Strapaten ihre Figuren, ineinander verschlungen oder einzeln geht es hinauf, hinab und rotierend von einer Grifffolge in die nächste. Zu dieser emotionalen Darbietung muss es etwas Ruhiges sein, also entscheiden sich die Musiker für den Soul.

Kaum eine Atempause gönnt sich und dem Publikum Tori Boggs. Im Seilspringen gilt sie als eine der Besten aller Zeiten. Wobei sich „Seilspringen“ für das, was die US-Amerikanerin mit dem Springseil anstellt, äußerst profan anhört. Die Schritte, Bewegungen und die Seilführung sind mit dem bloßen Auge kaum zu verfolgen. Da wünschte man sich eine Zeitlupe. Und bekommt zu treibenden Rhythmen das Gegenteil. Als würde ein Video im schnellen Vorlauf abgespielt. Atemberaubend!

Alles andere als Schnelligkeit ist bei „Monsieur Chapeau“ gefragt. Rola Rola, das Balancieren mit einem Brett auf mehreren Rollen, hat Jean-Pierre Ehrenreich auf ein neues Niveau gehoben. Als Unterbau für seine Wackel-Konstruktion dienen drei große, alte Reisekoffer, die sich in Form eines großen N gegenseitig abstützen. Kaum werden die Koffer nicht mehr belastet, verschiebt sich das mittlere Gepäckstück – und die Unterkonstruktion bricht schon beim Ansehen zusammen. Was „Monsier Chapeau“ nicht daran hindert, sich am Ende auf fünf Rollen auszubalancieren.

Die gut ausbalancierte Show kommt zur rechten Zeit. Sie ist locker, leicht, lustig, lebendig. Das findet wohl auch das Premierenpublikum. Dessen Reaktion zeigt: Dieser Funke der Unbeschwertheit darf sehr gerne überspringen.

„Funky Town“ bis Januar in Bremen

Die Show „Funky Town“ im GOP in der Überseestadt (Am Weser-Terminal 4) läuft bis zum 8. Januar 2023 jeweils Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr, Freitag und Sonnabend um 18 und 21 Uhr, Sonntag um 14 und 18 Uhr. Das Drei-Gänge-Wintermenü im Varieté-Saal vor der Show kostet 26,50 Euro extra. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis, Schüler und Studenten 25 Prozent (mittwochs 50 Prozent). Silvester gibt es die Gala (mit Menü und anschließender Feier) sowie nachmittags die Matinée. Infos und Tickets ab 39 Euro unter 0421/89 89 89 89. Zusatzshows in der Weihnachtszeit: Dienstag, 6., 13. und 27. Dezember, 20 Uhr, Mittwoch, 7., 14. und 28. Dezember, 15.30 Uhr.