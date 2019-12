Funkenflug statt Lichterglanz

Bremen – Der Lichterglanz vor einer Schokoladenfabrik in der Neustadt hat die Polizei jetzt nicht zu einer schönen Weihnachtsgeschichte, sondern zu einem misslungenen Diebstahl geführt. Das sagte am Dienstag ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge hat ein Anwohner der Großen Annenstraße eine Frau beobachtet, die offenbar gerade im Begriff war, sich ein neues Fahrrad zu organisieren. „Ausgestattet mit einer Metallsäge und einer Akku-Flex, machte sich die Diebin ans Werk“, so der Sprecher. Der Zeuge, der deutlich den Funkenflug erkennen und die Arbeitsgeräusche hören konnte, alarmierte die Polizei. „Schnell eingetroffene Einsatzkräfte hinderten die Frau an der weiteren Verrichtung und nahmen sie vorläufig fest“, hieß es weiter. Ihr mitgeführtes Equipment wurde beschlagnahmt. Die 36 Jahre alte Intensivtäterin trat die Polizisten und beleidigte sie. „Sie verbrachte die Nacht hinter schwedischen Gardinen“, sagte der Sprecher. Und ergänzte: „Aufmerksame Zeugen sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz.“ je