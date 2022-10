Mordprozess um zerstückelte Leiche: Fund in der Geeste

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte mit seinem Anwalt Thomas Domanski (rechts). © Sussek

Ein weiterer Paukenschlag im Mordprozess um eine zerstückelte Leiche: Nach dem überraschenden Geständnis der Mutter des Angeklagten, dessen Frau Ekaterina getötet zu haben, gab es nun am Dienstag die nächste unerwartete Nachricht.

Bremen - Wieder eine Überraschung im Mordprozess um eine zerstückelte Leiche: Der Vorsitzende Richter erklärte am Dienstag zu Beginn der Verhandlung, die Polizei habe einen Beutel mit einem Oberschenkel in der Geeste gefunden – beschwert mit einem Gewicht.

Vor sechs Tagen hatte die Mutter des angeklagten Walter B. vor dem Bremer Landgericht in ihrem Geständnis einige Details zu Protokoll gegeben. Darunter den Ort, an dem sie und ihr Sohn den Koffer mit der Leiche und den separat verpackten Oberschenkel, der nicht mehr in den Koffer gepasst habe, in die Geeste geworfen hätten.

Mordprozess in Bremen: Ermittler finden Oberschenkel

Daraufhin war die Staatsanwaltschaft aktiv geworden und hatte eine Nachsuche veranlasst. Nach offizieller Lesart ist bislang nicht geklärt, ob es sich um den Oberschenkel von Ekaterina B. handelt; die Rechtsmedizin arbeitet noch daran. Inoffiziell wäre alles andere als eine Übereinstimmung eine Riesenüberraschung. Angeklagt ist Walter B. (46), ein Kasache, wegen Mordes. Leichenteile seiner Frau waren in einen großen Koffer am „Sail-City“-Hotel in Bremerhaven gefunden worden.

Es gibt möglicherweise noch mehr neue Beweismittel. Der Vorsitzende erklärt, aufgrund der Berichterstattung habe sich ein Zeuge gemeldet und von einer Tüte mit Kleidung, einem Mobiltelefon und einem USB-Stick berichtet. Das habe ihm die Mutter, als er sie von Bremerhaven nach Bremen fuhr, mit der Bemerkung übergeben, all die Sachen brauche sie nicht mehr. Ob es sich um das zweite Smartphone von Ekaterina B. handelt? Die „Fundstücke“ wurden der Polizei übergeben.

Durch das Geständnis der Mutter – ob glaubhaft oder nicht – ist nun sichtlich Bewegung in den Prozess gekommen. Am nächsten Verhandlungstag (2. November) soll die Vernehmung der 66-Jährigen fortgesetzt werden.

Zeugen sagen im Mordprozess um Leiche im Koffer aus

„Sie war eine gute Frau, ich habe zwei Tage geweint“, schildert eine Nachbarin (56) die Situation, nachdem sie vom Tod Ekaterinas erfahren hatte. Am Tag ihres Verschwindens, dem 4. Februar, habe sie die junge Frau zum letzten Mal gesehen – als diese gegen 16 Uhr das Haus verließ. „Er stand mit der Tochter in der Tür.“ Wahrscheinlich kehrte Ekaterina B. einige Minuten später zurück – zumindest legen das Aufnahmen diverser Videokameras in der Nachbarschaft nahe. Sie zeigen, wie eine Frau in einem gelben Rock und mit heller Jacke sich vom Wohnhaus wegbewegt und Minuten später eben auf diesem Weg in die andere Richtung läuft. Ein Gesicht ist nicht zu erkennen, die Frau hat wegen des Regens die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Möglicherweise war es der Tag danach, an dem sich die Zeugin wunderte, dass im Nachbarhaus schon am Nachmittag die Rollläden geschlossen waren. „Die machen die Jalousien sonst nie runter.“

„Die Familie hatte unheimlich viele Facetten“, beschreibt eine weitere Familienhelferin die Schwierigkeiten im Zusammenleben. Rund vier Monate lang kümmerte sich die 32-Jährige um die Familie. In diese Phase fiel Ekaterinas Reise nach St. Petersburg zu ihrer Familie. Wahrscheinlich traf sie dort einen anderen Mann („Alexander“), mit dem sie sich ein neues Leben aufbauen wollte. In vielen Chats und Videos beteuerten die beiden ihre Liebe zueinander.

Mordprozess: Was passierte im Februar?

Nach ihrer Rückkehr aus St. Petersburg hatte sich Ekaterina merklich verändert. Sie schminkte sich, „war viel selbstbewusster, viel offener“, sagt die Familienhelferin. Sie habe nach dem Verschwinden Ekaterinas fast täglich Kontakt mit dem Angeklagten gehabt. Am 8. Februar habe sie ihn gemeinsam mit der Kollegin zu Hause aufgesucht. „Er hatte dasselbe T-Shirt an wie am Freitag. Seine Mutter war auch da. Sie sah aus, als hätte sie drei Tage nicht geschlafen“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen. Fast beiläufig erwähnt die Familienhelferin dann noch ihre Schwester. Deren Bekannte „Jana“, eine Verwandte des Angeklagten, habe erzählt, dass sie am 4. Februar gegen 21 Uhr auf die kleine Tochter aufgepasst habe, angeblich, „weil der Angeklagte etwas Schönes mit seiner Frau unternehmen wollte“. Der Angeklagte dagegen hatte gegenüber den Familienhelferinnen erklärt, er habe um diese Zeit mit seiner Frau zu Abend gegessen, die Tochter habe oben geschlafen.