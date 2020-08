Fürs Abwracken fehlen Bremen drei Millionen Euro

Rumpf der „Seuten Deern“ liegt am Ende der Baltimore-Pier in Bremerhaven

+ © DPA/Schuldt Im Sandbett: Die „Seute Deern“ wartet darauf, abgewrackt zu werden. Doch noch fehlt das Geld. © DPA/Schuldt

Bremerhaven - Viel ruhmloser kann ein Großsegler nicht enden. Seit Monaten liegt der marode Holzrumpf der „Seuten Deern“ in einem Sandbett am Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven. Viel gearbeitet wird am einstigen Wahrzeichen der Seestadt nicht. Derzeit werde das Schiff digital vermessen und dokumentiert, sagt DSM-Sprecher Thomas Joppig. Originalteile wie die Galionsfigur und das Steuerrad seien geborgen worden.